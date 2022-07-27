BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: “Dış ticarette yeni fırsatlara odaklanmalıyız”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, son dönemde Asya-Pasifik bölgesinde ve Rusya’ya komşu ülkelerde yeni ticaret fırsatları oluştuğunu belirterek, “Şirketlerimizin bu pazarlardaki etkinliklerini artıracak faaliyetlerimizi hızlandırmalıyız.” dedi.

BTSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda düzenlendi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin, tedarik zincirinin sunduğu fırsatlar, devlet destekleri ve iş dünyasının üstün gayretleri ile bu yılın ilk çeyreğini yüzde 7,3 gibi yüksek büyüme performansıyla tamamladığını hatırlattı. Ülke ekonomisinin sürükleyici gücü Bursa’nın tüm zorluklara karşın yılın ilk yarısında da artan yatırım talebiyle Türkiye’nin motivasyon kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade eden Burkay, “Bursa’da bu yılın Ocak-Haziran döneminde tüm zorluklara rağmen kapanan her bir firmaya karşılık 4 yeni şirket faaliyete geçti. 2022 yılı ile birlikte dünyada likidite bolluğu döneminin kapanmaya başladığı bir dönemde büyümeyi kaliteli ve sürdürülebilir kılacak temel unsur, girişimcilerimizin iş yapma imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek olmalıdır. Müteşebbislerimize sunulacak her bir destek, daha güçlü bir Bursa ve Türkiye hedefimiz için stratejik nitelik taşımaktadır. Bursa gibi lider şehirlerimize üretim, yatırım, ihracat ve istihdama yönelik teşvik ve desteklerin sürdürülmesi, ülkemizi küresel tedarik merkezi olma hedeflerine hızla yaklaştıracaktır.” dedi.

Başkan İbrahim Burkay, iş dünyası olarak Türkiye’yi hak ettiği konuma taşımak adına azimle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. BTSO olarak şehrin ekonomik gücünü, yatırım potansiyelini, üretim hacmini ve ihracat vizyonunu geliştirmek adına 2022’yi, ‘nitelikli üretim ve ihracat yılı’ ilan ettiklerinin altını çizen Burkay, “Oda olarak 2022 yılında yoğun fuar ve yurt dışı B2B organizasyonlarına imza attık. 2022 yılında emtia fiyatlarındaki gevşeme ile stoklarımızı daha düşük seviyeye getirerek süreci yönetmemiz gerekiyor. Aynı zamanda daralan piyasalardaki pazarlama faaliyetleri ile ihracatımızı ve satışlarımızı artırmak zorundayız. Özellikle Asya - Pasifik bölgesinde kısıtlı seviyeye düşen arzı da dikkate alarak şirketlerimizin bu bölgede dış ticaretini artıracak faaliyetleri hızlandırmamız lazım. Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte hem Türki Cumhuriyetlerde hem de Rusya’ya komşu ülkelerde de yeni fırsatlar olduğunu biliyoruz. BTSO olarak üyelerimizin farklı pazarlardaki etkinliklerini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

“Vergi dilimlerinde düzenleme bekliyoruz”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınması ve güçlü bir kalkınma hamlesinin, toplumun tüm fertlerinin refah seviyesini artırmakla mümkün olduğunu belirterek, “Çalışanlarımızı tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen yüksek enflasyondan korumak, verimli bir üretim için öncelikli koşuldur. Bu çerçevede yeniden düzenlenen asgari ücreti, gerek çalışanlarımızın alım gücünün korunması, gerekse de firmalarımızın verimliliği açısından oldukça önemli buluyoruz. Bununla birlikte vergi dilimlerinin asgari ücret artışına bağlı olarak yeniden düzenlenmesi tüm çalışanlarımız için kritik önem arz etmektedir. Bu konuda da gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Uğur, üretimin sürdürülebilirliği, ticaret ve ihracatın artan bir ivmeyle devam etmesi için işletmelere sunulan desteklerin sürdürülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.