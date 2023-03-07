BTSO yeni lojistik depolama alanları için talep toplayacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bursa’da depolama ve lojistik merkez ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Dev ulaşım projelerinin merkezinde yer alan ve büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Bursa’da hızla gelişen lojistik sektörü için yeni ve modern yatırım alanları oluşturacaklarını açıklayan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Şehir içinde sıkışan ve kentin trafik yükünü ağırlaştıran lojistik firmalarımızı otoyol ve demiryolu ile entegre bir şekilde planlı bölgelere taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

BTSO genişletilmiş sektörel analiz toplantıları ile firmaları bir araya getirerek sektörlerin nabzını tutmayı sürdürüyor. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 44’üncü Meslek Komitesi’nin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş, BTSO meclis ve komite üyelerinin yer aldığı toplantıya 200’ü aşkın sektör temsilcisi katıldı.

“Lojistik sektörü hayati bir rol üstlendi”

Toplantıda konuşan Muhsin Koçaslan, Türkiye’nin 11 şehrinde büyük bir yıkım ve can kaybına yol açan afet dolayısıyla derin bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Koçaslan, “Kayıpların acısı yüreklerimizi dağlıyor. Ancak yaralarımızı hızla sarmak, bölgemizi ve ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Bursa Valiliğimizin koordinasyonunda kurmuş olduğumuz deprem yardım toplama merkezi ile üyelerimizden gelen yardımları, lojistik sektörümüzün de büyük destekleriyle depremden etkilenen tüm bölgelere ulaştırdık. Yaşanan bu zorlu süreçte sektörümüzün önemine bir kez daha şahit olduk. Ülkemizin farklı bölgelerinden ve dünyanın dört bir yanından gelen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasında lojistik sektörümüz hayati bir rol oynadı. Desteklerini esirgemeyen sektörümüzün değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Birlik ve dayanışma içerisinde bölgeyi yeniden ayağa kaldıracağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Koçaslan, lojistik sektörünün sorunlarının çözümü adına da önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sektörün en önemli gündem maddesinin depolama alanları konusu olduğunu söyleyen Koçaslan, “Şehir içindeki plansız sanayi tesislerinin şehir dışına taşınmasını hedefleyen KOBİ OSB gibi şehrin ihtiyacı olan depolama ve lojistik alanların kurulması için de talep toplamaya başlıyoruz. Sektör temsilcilerimizin de destekleriyle inşallah projemizi en kısa sürede hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Sektörün önemi afetle acı bir şekilde tecrübe edildi”

BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş, deprem felaketi nedeniyle çok büyük bir acı içerisinde olduklarını söyledi. Deprem haberini alır almaz BTSO olarak Bursa Valiliği ve AFAD koordinasyonunda ‘Kriz Masası’ oluşturduklarını söyleyen Keleş, “Arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılacak ekipman ve iş makineleri dahil olmak üzere Bursa iş dünyasının ve halkımızın deprem bölgesine göndermek istediği ayni yardımların toplanması ve bölgeye sevkinin sorumluluğunu üstlendik. Yardımların kontrol ve tasnif edilmesi sonrasında AFAD koordinasyonunda bölgelerden gelen taleplere göre malzemelerin doğru araçlarla efektif bir şekilde sevk edilmesi için çok çalıştık. Afet lojistiği anlamında çok önemli bir tecrübe edindik. Lojistik sektörünün temsilcileri olarak uzun vadede neler yapılması gerektiği konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Ersan Keleş, BTSO koordinasyonunda ‘Bursa Lojistik Merkez ve Depolama Alanları’ noktasında yakın zamanda talep toplamaya başlayacaklarını açıkladı. Sektörün bu noktada önemli bir ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Keleş, “Lojistik merkezde yer almak isteyen firmalar için başvuru süreçlerini kısa süre içerisinde web sitemizde duyuracağız. KOBİ OSB gibi Lojistik Merkez için toplama sürecine başlatıyoruz. Sektörün swot analizini çıkaracağız. Üye bilgi günncellemeleri bu açıdan çok önemli. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ın kamuoyunda dile getirdiği ‘Mekansal Planlama’ Bursa’nın bir gerçeği. Kentimizin ve sektörümüzün de Lojistik Merkeze ihtiyacı var. Lojistik Merkezimiz hayata geçtiğinde antrepolar, soğuk hava ve lojistik depoları, akaryakıt istasyonları, otopark alanları, konteyner stok sahaları, ticari ofisler, ticari alanlar, konaklama ve sosyal donatı alanlarını aynı çatı altında toplayabiliriz. Lojistik Merkez Bursa’nın ulaşılabilir ve ulaştırılabilir olması adına da önemli. Eğer proje hayata geçerse, şehrin trafik yükünü de azaltacaktır. Bu noktada Odamızın öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya sektör temsilcilerimizin desteğini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.