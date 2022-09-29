BTSO, Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivaline ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) destekleriyle, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen, ‘Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’ sona erdi. Bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da “Edebiyattan Sinemaya” temasıyla gerçekleştirilen festivalde 628 eser arasından en iyi 7 senaryo ve en iyi 4 film ödül aldı.

BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ödül törenine, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Divan üyeleri ile sinemaseverler katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptığı açılış konuşmasında, gelişmiş toplumların kültür ve sanata gösterdikleri ilginin önemini vurguladı. Toplumların gerçek kılavuzlarının, yüzyıllardan günümüze uzanan gelenekleri, kültürel ve tarihsel mirasları olduğunu söyleyen Burkay, “BTSO olarak bizler de kültür ve sanatın, sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomi için olmazsa olmaz olduğuna inanıyor, tarihsel mirasımızı yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracak faaliyetleri destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Edebiyattan Sinemaya” temasıyla düzenlenen bu yılki festivali takip edenlerin dünyanın en geniş coğrafyasına yayılan Türk edebiyatının altın kalemlerini farklı bakış açılarıyla tanıma fırsatı bulduklarını söyleyen Başkan Burkay, “Türk dünyasının edebi aktörleri, içinde bulundukları sosyal yapının tanığı olarak tarihe geçen eşsiz eserler bıraktılar. Genç sinemacılar da tüm dünyaya örnek olmuş değerlerimizi sinema sanatının gücüyle kalıcı hale getirme gayreti gösteriyor. Fikir ve gönül dünyalarını değerlerimizi yüceltmeye vakfetmiş kıymetli genç kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Bursa Ulu Cami’nin ilk imam hatibi ve Vesiletü’n-Necat’ın yazarı Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılında anılmasını da çok kıymetli buluyorum. Festival komitemizi ve tüm katılımcıları ayrıca tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“Sinema kültürel yaşama biçim verebilecek özelliğe sahip”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, bir kitle iletişim aracı olan sinemanın geniş kitlelere ortak bir görüş yaratma işlevine sahip olduğunu ifade ederek, “Bu yönüyle sinemanın kültürel yaşama biçim verebilecek bir özellikte olduğunu görmekteyiz. Film festivalleri ise bu buluşmanın ve bütünleşmenin en önemli araçlarıdır. Özellikle etik, estetik değerlere ait filmler üretmek ve üretilmesine destek olmak amacıyla düzenlenen Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali, sinemacıların eserlerini izler kitle ile buluşturan önemli bir organizasyon. Katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da, geleneği geleceğe taşımak için 9. kere buluştuklarını belirterek, “Bu sene ‘Edebiyattan Sinemaya’ temasıyla çıktığımız bu yolculuğumuzda 7 güzel insanın fikirlerini sinemaya aktarırken anladık ki Türk kültürü kendi coğrafyasını çoktan aşmış. Bu filmler Bursa’dan Kırgizistan’a, Kazakistan’a, Özbekistan’a, Türkmenistan’a ve Azerbeycan’a armağan olsun. Kısa film kategorisinde ise insani değerleri kadrajına sığdıran 9 ülkeden katılımları ile yarışmaları taçlandıran eser sahiplerine şükranlarımı sunuyorum. Birlikte 6 ülkenin 7 edebiyatçısını konu alan senaryoları ve en iyi 4 filmi ödüllendirdik. Kendimizi yenileyerek geleneğimizi, geleceğimize taşıyacağımız öğreti yapıları oluşturmalıyız. Bugüne kadar 63 kıymetimizi sinemaya taşımanın gururuyla bu manevi hazzın ortağı olan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne, BTSO’ya, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, jüri üyelerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Onur ödülü Sadık Şir Niyaz’a verildi

Konuşmaların ardından ilk olarak Kırgızların Hükümdarı olan Kurmanjan Datka’nın destansı hayatını biyografik bir drama film ile beyaz perdeye aktaran ve 2014 yılında en iyi yabancı film dalında Oscar adayı gösterilen, Kırgızistan’ın başarılı yönetmeni ve eski Kültür Bakanı Sadık Şir Niyaz’a onur ödülü verildi. Daha sonra ödül törenine geçildi. Senaryo kategorisinde "Özbekistan’ın milli şairi Abdulhamit Süleyman Çolpan" temalı ödül Aykut Topçu’ya, Hüseyin Cavit " temalı ödül Burak Dağdeviren’e, " Ahmet Baytursun " temalı ödül Aisaule Turatova’ya, " Cengiz Aytmatov " temalı ödül Celil Altıparmak’a, " Mahtumkulu Firaki " temalı ödül Destan Madalbekov’a, " Toktobolot Abdumomunov " temalı ödül Onur Gönen’e, " Süleyman Çelebi " temalı ödül ise Erdem Günay’a verildi.

Gecede en iyi film ödülünü ‘Gulab Gul’un yönetmeni Semih Sağman, en iyi ikinci film ödülünü “Kıspet” ile Harun Korkmaz, en iyi üçüncü film ödülünü “İkilem” ile Ebubekir Sefa Akbulut alırken, BTSO mansiyon ödülü ise “Yetersiz” ile Beyza Yıldır’ın oldu.