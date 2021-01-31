banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Kayınvalidesi Boris Johnson için ne dedi?
Kayınvalidesi Boris Johnson için ne dedi?
Muharrem İnce CHP’deki istifalarla ilgili konuştu
Muharrem İnce CHP’deki istifalarla ilgili konuştu
Çin Müslüman Türkleri takibe aldı
Çin Müslüman Türkleri takibe aldı
Özel İletişim Vergisi'ndeki artış faturalara nasıl yansıyacak?
Özel İletişim Vergisi'ndeki artış faturalara nasıl yansıyacak?

BTSO, üyelerinin sesi olmayı sürdürüyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’yi Bursa iş dünyası ile buluşturdu. 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, 2021 yılında da 24 milyarlık bir bütçe ayrıldığını belirten Bakan Yardımcısı Işıkgece, “Son 18 yılda Bursa’ya ise 194 milyon lira tarımsal destek verildi. Bursa’mızın daha üst sıralarda olması için desteklerimize de devam edeceğiz” dedi.

BURSA 31.01.2021, 13:17
BTSO, üyelerinin sesi olmayı sürdürüyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’yi Bursa iş dünyası ile buluşturdu. 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, 2021 yılında da 24 milyarlık bir bütçe ayrıldığını belirten Bakan Yardımcısı Işıkgece, “Son 18 yılda Bursa’ya ise 194 milyon lira tarımsal destek verildi. Bursa’mızın daha üst sıralarda olması için desteklerimize de devam edeceğiz” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, iş dünyası temsilcilerinin korona virüs döneminde yaşadıkları sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi adına istişare toplantılarına ara vermeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’nin konuk olduğu ve Bursa iş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği online toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tarım sektörünün Bakanlığın öncülüğünde alınan tedbirlerle bitkisel üretimden hayvancılığa, tarımsal hasıladan ihracata kadar her alanda büyüme kaydetmeye devam ettiğini ifade etti. Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 10 ülke arasında olmasının bu alanda yürütülen başarılı çalışmaların göstergesi olduğunu kaydeden Başkan Burkay, tarımda teknoloji kullanımı yaygınlaşması çalışmalarını değerli bulduklarını söyledi.

“Sanayi sektörümüzü geliştirirken tarımda da sahip olduğumuz değerleri nitelikli bir dönüşümle güçlü bir geleceğe taşımalıyız.” diyen Burkay, bölgenin ortak bir bakış açısıyla yüksek teknolojili üretime dönük bütünleşik ve yeni nesil teşviklerin uygulanması konusunda yeniden planlanması gerektiğini ifade etti. İbrahim Burkay, “Sanayide olduğu gibi ülkemizin stratejik değişiminin ve dönüşüm sürecinin en iyi örnekleriyle tarımda da verimliliği artırmak ve yeni fırsatlara yönelmek hepimiz için öncelikli hedefler arasında olmalıdır. Çünkü ülkeler artık salt tarımsal üretime odaklanmak yerine bu işin teknolojisine, Ar-Ge’sine ve inovasyonuna da yatırım yapmaktadır. Sanayide olduğu gibi tarımda da akıllı uygulama örnekleri, inovasyon, teknoloji altyapısı, girişimcilik ve start up yatırımlarıyla ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda güçlü bir temel oluşturacağımıza inanıyorum” dedi.

Başkan Burkay, Bursa’nın verimli toprakları ve tarıma dayalı güçlü sanayisiyle önemli bir zenginlik sahasına sahip olduğunu vurguladı. BTSO çatısı altında tüm paydaşları bir araya getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konseyi’nin ortak akılla Bursa’nın sektördeki gelecek stratejilerini oluşturduğunu ifade eden Burkay, Bursa ve çevre illerde üretilen yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatında Yenişehir Havaalanı’nda faaliyette olan BTSO Lojistik’in bir merkez olarak kullanılmasının sektörün ihracatına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, organizasyondan dolayı BTSO’ya teşekkür etti. Bakanlık olarak iş dünyası temsileriyle yapılan istişare toplantılarına önem verdiklerini belirten Işıkgece, “Fiziki ortamda buluşamasak da sektör temsilcilerimizin sesini duymak, cevap vermek, taleplere ilişkin çalışmalar yapmak son derece önemli. İş dünyası temsilcilerinden gelen geri bildirimlere önem veriyoruz. Her türlü işbirliğine açığız” dedi.

Işıkgece, tarım sektörünün 2020 yılında büyümeye devam ettiğini söyledi. Sektörün yılın ilk 3 çeyrek ortalamasında yüzde 5.3 gibi önemli bir büyüme gösterdiğine dikkat çeken Işıkgece, “Son 2 yılda tarımsal hasılamız, yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı imkanlarla tarım sektörü, 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösterdi. Cirosal olarak bir büyüme var, ama tonaj anlamında büyüme bize çok şey gösteriyor. 2020 yılında bitkisel üretimimiz, 7 milyon ilave artışla 124 milyon tona çıktı. Cumhuriyet tarihinin bu anlamda rekoru kırıldı. Büyükbaş hayvan varlığımız, 800 bin baş artışla 18 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise 6.6 milyon baş artışla 55 milyon başa ulaştı” ifadelerini kullandı.

Tarımsal desteklerle her zaman çiftçinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Işıkgece, 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, 2021 yılında da 24 milyarlık bir bütçe ayrıldığını belirtti. Bakanlık olarak Bursa’ya ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Işıkgece, “Bursa’nın son 18 yıla baktığımızda, tarımsal hasılasını 4 kat artırarak 1.5 milyar liradan 6 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. Tarımsal ihracatını 3 kat artırarak, 105 milyondan 313 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Son 18 yılda Bursa’ya, 194 milyon lira tarımsal destek verildi. Bursa’mızın daha üst sıralarda olması için desteklerimize de devam edeceğiz.” dedi.

Işıkgece, ayrıca Bursa’da son 18 yılda 82 milyon 300 bin fidanın toprakla buluştuğunu açıkladı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı DİTAP’ın üretici ile pazarı bir araya getiren dijital tarım portal olduğunu belirten Işıkgece, Türkiye’nin coğrafi işaret noktasında da önemli bir potansiyeli olduğunu ifade etti. Türkiye’de toplam tescil alan 643 ürün olduğunu kaydeden Işıkgece, Bakanlık olarak bu noktada kamu spotu hazırlanması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Toplantıda, Bakan Yardımcısı Işıkgece ve bakanlık bürokratları, BTSO üyesi gıda, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerinin sorularını cevapladı.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 20 44
3. Galatasaray 21 42
4. Gaziantep FK 21 35
5. Hatayspor 21 35
6. Alanyaspor 20 34
7. Trabzonspor 20 33
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 20 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 19 37
4. Tuzlaspor 19 33
5. Altay 18 32
6. Adana Demirspor 18 31
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Bursaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 19 33
8. Aston Villa 19 32
9. Arsenal 21 31
10. Chelsea 20 30
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 21 22
17. Brighton 20 18
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 20 40
3. Sevilla 20 39
4. Barcelona 19 37
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Levante 20 26
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Celta de Vigo 20 24
12. Cádiz 20 24
13. Valencia 21 23
14. Getafe 19 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16