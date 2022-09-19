BTSO üyeleri Tacikistan iş dünyası ile buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dünyanın çeşitli bölgelerinden iş dünyası temsilcilerini Bursalı firmalarla buluşturmaya devam ediyor. Tacikistan’dan gelen firma temsilcileri ile BTSO üyesi firmalar ‘Khatlon Bölgesi ve Bursa Bölgelerarası İş Forumu’nda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen Khatlon Bölgesi ve Bursa Bölgelerarası İş Forumu’na BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Meclis Başkan Yardımcıları Metin Şenyurt ve Murat Bayizit ile BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir’in yanı sıra Tacikistan Cumhuriyeti Khatlon Bölgesi Başkanı Kurbon Hakımzoda, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, Osmangazi Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Türkiye - Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu da katıldı.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, iki ülke arasındaki ticaretin yanı sıra Tacikistan’la yatırım ilişkilerini de geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bursa ve Tacikistan arasında yaklaşık 7 milyon dolarlık bir ticaret hacminin olduğunu ifade eden Şenyurt, “Tacikistan’a ihracat gerçekleştiren Bursalı 75 işletmemiz var. Ülkedeki yatırım fırsatlarını ve işbirliği imkanlarını 50 bini aşkın üyemize tanıtmayı amaçlıyoruz. Türkiye ve Tacikistan, güçlü tarihi bağlara ve ortak kültürel mirasa sahip olan iki kardeş ülke. İş dünyası olarak köklü dostluğa dayanan ilişkilerimizi, ekonomik ilişkilerimize de yansıtabilmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Ülkelerimiz arasında 400 milyon dolar seviyesinde bir ticaret hacmi bulunuyor. Ancak bu rakamı iki dost ülkenin güçlü potansiyeli için yeterli bulmuyoruz. En kısa sürede bu rakamı Cumhurbaşkanımızın belirlediği 1 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Türk yatırımcı için Tacikistan’ın cazibesini artırdık”

Khatlon Bölgesi Başkanı Qurbon Hakimzoda, programın düzenlenmesine katkı sunan BTSO’ya teşekkür etti. Hakimzoda, iki ülkenin liderleri öncülüğünde gerçekleşen politikaların dış ticaret hacmine katkı sağladığını belirterek, “Tacikistan ve Türkiye’nin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde hükümetler arasındaki komisyonun önemi çok fazla. Bu komisyon çerçevesinde Duşanbe ve Ankara’da toplam 11 toplantı gerçekleştirildi. Türk girişimciler Tacikistan’ın elverişli yatırım ortamını kullanarak sağlık hizmetleri, turizm, inşaat, mimarlık ve sanayi gibi ortak projelerin uygulanmasında faaliyet göstermeye başladı. Tacikistan Cumhuriyeti, yatırımcıyı desteklemek ve yatırımları cezbetmek amacıyla uygun koşullar sağlıyor. Bu doğrultuda serbest ekonomik bölgelerin yanısıra vergi ve gümrük muafiyetleri konusunda avantajlara sahibiz.” dedi.

Tacikistan Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, gerçekleştirilen toplantı ve ikili iş görüşmeleri çerçevesinde Bursa ve Khatlon Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin dahada gelişeceğini belirterek, “Tacikistan ve Türkiye’nin kardeş ve dostane ilişkilere dayalı derin tarihi, kültürel ve insani bağları olduğunu her zaman vurguluyoruz. Türkiye, Tacikistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri. Bu yıl iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyoruz. Büyükelçilik olarak her zaman iş dünyası temsilcilerimizin yanındayız. İşbirliğimizi farklı noktalara taşımak için Bursa’ya geldik.” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın sanayi ve ticaret noktasında çok önemli bir şehir olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci şehrinin Bursa olduğunu söyleyen Dündar, “Bursa yüksek teknoloji üretimi yapan bir şehir. Ticaret hacmi üst seviyelere doğru yükselmektedir. Khatlon bölgesinin Bursa ziyareti çok doğru bir tercih olmuştur. Yapılabilecek iş birliklerini hep birlikte en üst noktaya taşıyacağız inşallah.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sunum gerçekleştiren Türkiye - Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu, 9.5 milyon nüfusa sahip Tacikistan’ın Türkiye için Orta Asya’da stratejik bir konuma sahip bir ülke olduğunu söyledi. Saatçioğlu, Tacikistan, Orta Asya’nın kalbinde yer alan bir ülke olduğunu ve iki ülke arasındaki kültürel bağların ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacağını belirtti.

“İhracat için çalışacağız”

Program çerçevesinde Bursalı ve Tacikistanlı iş dünyası temsilcileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İş İnsanı Mesut Şişman, BTSO’nun bu alandaki faaliyetlerinden son derece memnun olduklarını ifade etti. Birçok firmayla görüştüklerini söyleyen Mesut Şişman, “Görüşme neticesinde birlikte güzel işler yapabileceğimize dair elimizde veriler oluştu. Bu olumlu izlenimi daha da ileriye taşımaya çalışacağız. İyi firmalar ve iyi insanlarla karşılaştık. Bunu bir işe dönüştürmek için çabalayacağız. BTSO’nun B2B çalışmaları biz işletmelere fayda sağlıyor.” diye konuştu.

B2B katılımcısı Ömür Yayla, Tacikistan’dan gelen iş insanları ile tanışma fırsatı yakaladıkları için memnun olduğunu belirterek, “Bugün hangi alanlarda iş birliği yapabileceğimizi görme fırsatı bulduk. Çeşitli firmalarla görüşmeler gerçekleştik umarım güzel sonuçlar elde edeceğiz.” dedi.

B2B katılımcısı Gulsumbi İbragimova, Bursa’ya ilk defa geldiğini ifade ederek, “Burada çok güzel bir organizasyon gerçekleşti, önemli ticari ilişkiler kurduk. Bize bu fırsatı sundukları için BTSO’ya teşekkür ederim.” dedi. B2B katılımcısı Abdusalom Rajabov ise görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade ederek, “İkili iş görüşmelerinin sonucunda önemli anlaşmalar sağladık. Bu tarz organizasyonların artması bizim için çok önemli.” diye konuştu.