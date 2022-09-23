BTSO TAM yeni arabulucuları Bursa’ya kazandırmaya devam ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSO TAM) yeni arabulucuların kazandırılması noktasında önemli bir misyon üstleniyor. BTSO TAM öncülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle hukuk camiası ve kamu çalışanlarına yönelik verilen ‘Temel Arabuluculuk Eğitimleri’nin sertifika töreni Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan’ın katılımıyla düzenlendi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi noktasında faaliyetlerini sürdüren BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi tarafından, Uludağ Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Temel Arabuluculuk Eğitimleri’nin sertifika töreni Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan konuşmasında, dünyanın geldiği nokta itibariyle karmaşık, uzayan, usulü fazla olan hukuk formüllerine ticaret erbabının çok sıcak bakmadığını dile getirdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa’nın dünyaya yönlerini çevirmiş, büyük yatırımlar yapan ve nüfusa göre milli geliri en yüksek, üretimi en yüksek olan şehirlerden biri olduğunu söyledi. BTSO’nun tahkim ve arabuluculuk noktasında önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Birkan, “BTSO, büyük bir öngörüyle Türkiye’deki oda borsalar arasında kurulan ilk tahkim arabuluculuk merkezi olan BTSO TAM’ı açıp Türkiye’nin gündemine taşıdı. BTSO bu anlamda her zaman önde gelen bir kurum.” dedi.

“Ticari davaların arabuluculuk ile çözülme oranı yüzde 53”

Dünyanın geldiği nokta itibariyle karmaşık, uzayan, usulü fazla olan hukuk formüllerine ticaret erbabının çok sıcak bakmadığını ifade den Birkan, “Dünya genelinde iyi bir hukuk sisteminin olduğu; hızlı, pratik, iki tarafında kazandığı çözüm odaklı sistemlere yönelme var. Tarafların arabuluculuk merkezlerinde uzlaştığı bir sistemin oluşması için çalışıyoruz. Ticari davaların arabuluculuk ile çözülme oranı yüzde 53. Bu bağlamda arabuluculuk eğitimiyle beraber üretilecek çözümlerin de artacağını düşünüyorum.” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kurumları ve demokrasiyi güçlendiren, öngörülebilir yatırımlara ve yeni iş olanaklarına zemin hazırlayan en temel dinamiğin hukuk sisteminin ideal yapısı olduğunu ifade etti. Başkan Burkay, “Bu çerçevede Adalet Bakanlığımızın yargıda reform çalışmalarıyla hukukun kolaylaştırıcı imkânlarını harekete geçirmesi, iş hayatında ihtilafa düşen tüm taraflar için dönüm noktası niteliğindedir. Odamız bünyesinde, 2015 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimiz de bu vizyon doğrultusunda hayata geçti. Taraflar arasında karşılıklı kazanca dayanan, adalete erişimi hızlandıran ve toplumsal barışa katkı sağlayan bu merkezlerimiz sayesinde yargı sistemi de aşırı iş yükünden kurtulmuş oldu. İş dünyasının çatı kuruluşu olarak ülkemizde ilk ileri arabuluculuk eğitimlerini düzenlediğimiz BTSO TAM ile Bursa’da tahkim hakemi, arabulucu ve uzlaştırıcı yetiştirilmesinde de etkin çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“Eğitimlerimizden 400’den fazla katılımcı faydalandı”

Son bir yılda 250 arabuluculuk müzakeresine ev sahipliği yaptıklarını kaydeden başkan Burkay, “Bu görüşmelerin yüzde 70’inin uzlaşı ile sonuçlandığını ve oranın giderek yükseldiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. BTSO olarak Uludağ Üniversitemiz ile işbirliğinde düzenlediğimiz ileri arabuluculuk eğitimleri, uzlaştırma sertifika programları ve uluslararası tahkime giriş eğitimlerimizden de bugüne kadar 400’den fazla katılımcı faydalandı. Arabuluculuğun dava şartı olarak yasal düzenlemeye kavuşmasında BTSO olarak bizlerin de talepleri ve önemli katkıları oldu. Diğer taraftan kira uyuşmazlıklarında ‘arabulucu’ zorunluluğu da Odamızın çalışmaları çerçevesinde yer alan bir düzenleme. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ülkemizde daha da gelişecektir. Bizler de iş ve hukuk camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin temel fonksiyonlarının eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştirmek, bilimsel teknolojileri araştırıp geliştirerek topluma hizmet etmek olduğunu belirterek, “Bu anlamda üniversiteler merkezi yönetimle, yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle, odalar ve borsalar ile işbirliği faaliyeti yürütürler. Dolayısıyla bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz sertifika törenimizin önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Toplum bu tür uygulamalardan daha fazla yararlanacak”

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, arabuluculuk yönteminin öneminden bahsederek, “Burada bulunmamızın temel nedeni olan arabuluculuk faaliyeti, Adalet Bakanlığımızın, oda ve borsa başkanlarımızın katkılarıyla birlikte bugünkü halini aldı. BTSO’ya da katkıları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, eğitimleri tamamlayan 85 kursiyere sertifikalarını takdim etti. Programa, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO TAM Divan Başkanı Irmak Aslan, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Onur, Haşim Kılıç ile Yüksel Taşdemir de katıldı.