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BTSO MESYEB meslek kapsamını 104’e yükseltti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren ve son 5 yılda Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 80 bine yakın çalışanı belgelendiren BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESYEB, kapsam genişleterek 84 olan mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme yetkisini 104’e yükseltti.

BURSA 30.11.2021, 10:36
BTSO MESYEB meslek kapsamını 104’e yükseltti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren ve son 5 yılda Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 80 bine yakın çalışanı belgelendiren BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESYEB, kapsam genişleterek 84 olan mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme yetkisini 104’e yükseltti.

Bursa iş dünyasına yönelik üretim, sanayi, istihdam ve ihracat odaklı projelerin merkezi BTSO’nun Bursa’ya kazandırdığı MESYEB’de çalışmalar devam ediyor. Mesleki yeterlilik konusunda Türkiye’deki oda ve borsalara model olan BTSO MESYEB, sadece Bursa’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında sınav ve belgelendirme hizmeti verirken, çalışanların nitelik seviyesinin artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor. İş dünyasının talepleri doğrultusunda farklı sektörlerde ve mesleklerde faaliyet gösteren MESYEB, yetkili olduğu mesleklerin sayısını her geçen gün artırıyor.

20 yeni meslek daha eklendi

Merkez, otomotiv, metal, inşaat, enerji, tekstil, asansör, kimya-plastik, lojistik, elektrik-elektronik ve kişisel hizmetler sektörlerinde toplam 84 meslekte sınav ve belgelendirme yetkisine sahip. BTSO MESYEB, maden sektörü başta olmak üzere 20 yeni meslekte yetkilendirme için kapsam genişletme başvurusu sürecini de başarıyla tamamladı. TÜRKAK ve MYK denetimlerinden geçen merkez, artık 104 meslekte mesleki yeterlilik belgesi hizmeti verebiliyor.

Ulaştırma ve maden sektörleri de artık var

Mayıs 2016’dan bu yana 80 bine yakın çalışanı mesleki yeterlilik belgesi sahibi yapmayı başaran BTSO MESYEB, meslek kapsamına maden, ulaştırma-lojistik ve haberleşme mesleklerini de ekledi. Maden sektöründe kırma eleme tesis operatörü, mermer doğaltaş ocakçısı, mermer-doğaltaş imalat elemanı ve yeraltı hazırlık işçisi mesleklerinin sınav ve belgelendirmesini artık MESYEB’de yapılabiliyor. Ulaştırma, lojistik ve haberleşme sektörü temsilcilerinin talepleri doğrultusunda ağırlıklı olarak sanayi tesislerinde istihdam edilen forklift, çekici ve transpalet çalışanlarını ilgilendiren Endüstriyel Taşımacı sınav ve belgelendirmesi de MESYEB’de yapılabilecek.

Tekstil ve elektrik-elektronik sektörlerinde meslek sayısı arttı

Kapsam genişletme çalışmaları kapsamında ayrıca elektrik - elektronik ve tekstil sektörlerine yeni meslekler de eklendi. BTSO MESYEB elektrik-elektronik sektöründe Elektrik Tesisatçısı ve Elektro-Mekanik Montaj işçi sınav ve belgelendirmesini yapmaya başladı. Tekstil sektöründe ise atkılı örme operatörü, baskı operatörü, brodeci, çözgü operatörü, çözgülü örme operatörü, dokuma operatörü, kompleci ve tahar operatörü sınav ve belgelendirmesi yetkisine sahip oldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da 2014 yılında hizmete açılan BTSO MESYEB’in nitelikli işgücü ve iş güvenliğini uluslararası standartlara taşımayı hedeflediğini söyledi. MESYEB’in kısa süre içerisinde sadece Bursa’da değil, Türkiye için de rol model olmayı başardığını dile getiren Başkan Burkay, “Çalışanlarımızın becerilerini artıran ve uzmanlıklarını belgelendiren, firmalarımızın küresel ekonomide daha fazla söz sahibi olma hedeflerini destekleyen BTSO MESYEB, hizmetlerini kısa süre içerisinde Türkiye’nin dört bir yanına taşıdı.” dedi.

“MESYEB iş dünyasına fırsatlar sunuyor”

TÜRKAK ve MYK tarafından da yetkilendirilen BTSO MESYEB’in faaliyet alanlarının kurgulanmasında sektörlerin taleplerine her zaman öncelik verdiklerini belirten Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Sektörlerimizin talepleri doğrultusunda meslek kapsamımızı her geçen dönem artırıyoruz. Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu alanların yanı sıra çalışanlarıyla birlikte yeni standartlara hazırlanan sektörlerimiz ve firmalarımız için de MESYEB önemli fırsatlar barındırıyor. Firmalarımıza işlerini aksatmadan kendi işletmelerinde belgelendirme işlemi gerçekleştirme imkanı da sunuyoruz. Devletimizin de bu noktada önemli teşvikleri var. Son yapılan düzenleme ile 4 ayrı sektörde yeni mesleklerimizi de bünyemize dahil ettik. Artık MESYEB yeni sektör ve mesleklerimizle daha güçlü. Hem çalışanlarımızın niteliğini geliştiren hem de iş sağlığı ve güvenliği konusunda sağlam zeminler oluşturmayı hedeflediğimiz BTSO MESYEB’de sunmuş olduğumuz hizmetlerden tüm çalışanlarımızı ve işletmelerimizi yararlanmaya davet ediyorum.”

BTSO MESYEB’in çalışmaları ve hizmet verdiği alanlara ilişkin detaylı bilgilere btsomesyeb.com.tr uzantılı internet sitesinden de ulaşılabiliyor.

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