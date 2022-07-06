BTSO MESYEB 6 ayda 5 bin 500 çalışanı belgelendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin en geniş çerçevede mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme kuruluşu BTSO MESYEB, 2022’nin ilk yarısında 5 bin 500 çalışanı mesleki yeterlilik belgesi sahibi yaptı.

Bursa iş dünyasına yönelik üretim, sanayi, istihdam ve ihracat odaklı projeleriyle Türkiye’ye rol model olan BTSO’nun Bursa’ya kazandırdığı MESYEB, belgelendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 104 meslek dalında mesleki yeterlilik sınavı düzenleme ve belgelendirme yetkisine sahip olan BTSO MESYEB, kurulduğu 2016 yılından bugüne yaptığı başarılı çalışmalarla on binlerce kişinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinde öncü bir rol üstlendi. BTSO MESYEB 2022 yılının ilk yarısında otomotiv, metal, maden, inşaat, enerji, tekstil, asansör, kimya-plastik, lojistik, elektrik-elektronik ve kişisel hizmetler sektörlerinde toplam 5 bin 500 çalışanı belgelendirdi.

Türkiye’nin dört bir yanında mesleki yeterlilik sınavı gerçekleştiren BTSO MESYEB şimdiye kadar 54 şehirde mesleki yeterlilik sınavı yaptı. 3 bin 500 metrekare kapalı alanda hizmet veren BTSO MESYEB; 10 sektör, 104 meslekte, alanında uzman 120 sınav yapıcı ile hizmet veriyor.

BTSO MESYEB; 2016 yılından bugüne kadar asansör, elektrik-elektronik, enerji, inşaat, kaynak, kişisel hizmetler, lojistik, metal, otomotiv, kimya-plastik, tekstil ve maden sektöründe çalışanlara yönelik mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmeti verdi. Merkez son 6 yılda yaklaşık 86 bin çalışanı belgelendirdi.

BTSO MESYEB’in çalışmaları ve hizmet verdiği alanlara ilişkin detaylı bilgilere btsomesyeb.com.tr internet sitesinden de ulaşılabiliyor.