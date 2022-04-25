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BTSO EVM’den hizmet alan KOBİ’lere 400 bin lira destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen Enerji Verimliliği Merkezi’nden (BTSO EVM) hizmet alan KOBİ’lere 400 bin liraya kadar destek sağlayacak.

BURSA 25.04.2022, 14:13
BTSO EVM’den hizmet alan KOBİ’lere 400 bin lira destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen Enerji Verimliliği Merkezi’nden (BTSO EVM) hizmet alan KOBİ’lere 400 bin liraya kadar destek sağlayacak.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren BTSO EVM, firmaların enerji verimliliği ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına rehberlik ediyor. Merkezden hizmet alacak KOBİ’ler için KOSGEB tarafından önemli bir destek hayata geçirildi. Buna göre KOSGEB’in ‘Yeşil Dönüşüm Destek Programı’ çerçevesinde işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerin önemli bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak. Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek olarak iki ayrı modüle sahip olan destek ile KOBİ’ler ‘Enerji Motorları’ için 100 bin TL, ‘Verimlilik Artırıcı’ giderleri için ise 400 bin TL’ye kadar destek alabilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, EVM’nin enerji ve kaynak verimliliği konusunda önemli çalışmalara imza attığını vurguladı. Merkezin kurulduğu günden bu yana onlarca işletmede verimlilik etütleri yaparak milyonlarca lira değerindeki enerji israfının önüne geçilmesini sağladığını belirten Başkan Burkay, EVM’nin geçen yıl ise parasal karşılığı 8,5 milyon TL’yi aşan tasarruf projesi ürettiğini hatırlattı. BTSO EVM’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketi statüsüne sahip olduğunu belirten Burkay, merkez bünyesinde ayrıca enerji verimliliği etütleri, enerji verimliliği ölçümleri, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti, enerji verimliliği eğitimleri, proses iyileştirme ve yalın çalışmaları ve Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) hazırlama hizmetlerinin verildiğini kaydetti.

KOSGEB tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Yeşil Dönüşüm Destek Programı’nın enerji verimliliği çalışmalarına güç katacağını ifade eden Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu destek sanayicimiz açıdan son derece olumlu bir gelişmedir. Enerji, mevcut durumda sanayimizin en önemli ve yüksek maliyetli girdisini oluşturuyor. Ekonomik büyüme ve talep artışına bağlı olarak sanayide enerji talebi de hızla artıyor. Kıt kaynaklara sahip olan bir ülke olarak enerjimizi her alanda etkin ve verimli kullanmak zorundayız. Sanayicilerimiz de daha az enerji tüketerek daha fazla ekonomik getiri sağlayacak modeller geliştirmek durumunda. Bu vizyonla 2016 yılında hayata geçirdiğimiz BTSO EVM, firmalara enerji verimliliği konusunda rehberlik ediyor. Türkiye’deki ilk ve tek akredite ’Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarı’na sahip olan BTSO EVM, ayrıca sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketi statüsüne sahip. Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında enerji verimliliğine yatırım yapmak isteyen tüm firmalarımız BTSO EVM’nin imkanlarından faydalanabilirler.”

BTSO tarafından hayata geçirilen Bursa Model Fabrika’dan eğitim alacak işletmelere KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı dahilinde 70 bin TL’ye kadar destek verildiğini de anımsatan Başkan Burkay, “Odamız, işletmelere tek çatı altında hem Yeşil Dönüşüm Destek Programı hem de İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan faydalanabilecekleri güçlü bir altyapı sunmaktadır. BTSO, bu hizmeti sağlayabilen Türkiye’deki tek kurum konumunda. Tüm işletmelerimizin destek programlarından faydalanmalarını bekliyor, bu önemli destekler için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a iş dünyamız adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek olarak iki ayrı modüle sahip. Enerji Motorları Desteği, 10-99 TEP yıllık enerji tüketen KOBİ’lere yönelik olarak kurgulandı. Bu desteğin ilk aşamasında Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri, etüt proje sertifikası olanlar veya enerji yöneticileri, işletmelerin motor etütlerini yapacak. Hazırlanan rapor, KOSGEB sistemine girilecek. KOSGEB, işletmelere ilk etapta rapor için 2 bin 500 TL’ye kadar destek verecek. Rapor, KOBİ’nin kullandığı motorun değişimi yönünde olur ve işletme de bu değişikliği yaparsa KOSGEB’den 100 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek alacak.

Programın ikinci modülü olan Verimlilik Artırıcı Destek’te ise ilk aşamada enerji etüdü yapılacak. Yetkilendirilmiş kişiler; işletmede kazanlardan fanlara, fırınlardan termal ölçüme kadar detaylı bir etüt yapacak. Rapor, KOSGEB sistemine girdikten sonra işletmeye 30 bin TL’ye kadar destek ödemesi gerçekleştirilecek. İşletme, rapordaki tespitlere uygun değişikliklere giderse KOSGEB’den 400 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek alacak. Bu destekten TEP değeri 100-500 arası olan işletmeler yararlanabilecek.

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