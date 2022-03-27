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BTSO, enerji sektörü temsilcilerinin talepleri için Ankara’da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş dünyasının taleplerini çözüme kavuşturmak için Ankara ile yoğun görüşme trafiğini sürdürüyor. BTSO akaryakıt ve enerji sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Ticaret Bakanlığı’nı ziyaret ederek sektörün talep ve beklentilerini iletti.

BURSA 27.03.2022, 11:47
BTSO, enerji sektörü temsilcilerinin talepleri için Ankara’da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş dünyasının taleplerini çözüme kavuşturmak için Ankara ile yoğun görüşme trafiğini sürdürüyor. BTSO akaryakıt ve enerji sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Ticaret Bakanlığı’nı ziyaret ederek sektörün talep ve beklentilerini iletti.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 50 bini aşkın üyesinden gelen tüm taleplerin takipçisi olmaya devam ediyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO üyesi akaryakıt ve enerji sektörü temsilcilerinin sorunları için Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. BTSO heyetinde, Meclis Üyeleri İlhan Parseker, Erdal Aktuğ, Enerji Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu ile 34. Meslek Komitesi Başkanı Serdar Şehmuz Karadayı ve 21. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Karaman da yer aldı.

BTSO heyeti, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve EPDK Başkan Yardımcısı Yılmaz Tamer’i ziyaret etti. Başkan İbrahim Burkay, sektörün taleplerini ve çözüm önerilerini içeren detaylı raporu Mustafa Yılmaz ve Sezai Uçarmak’a iletti. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ekonomik kalkınmanın bir numaralı hammaddesi olan enerjinin stratejik öncelikler arasında tartışmasız liderliğini sürdürdüğünü söyledi.

İbrahim Burkay, küresel büyüme ve nüfustaki artışla birlikte, enerjiye olan ihtiyaç ve talebin de her geçen gün artmaya devam ettiğini vurguladı. Enerji ve akaryakıt sektöründen gelen tüm taleplerin takipçisi olduklarını kaydeden Başkan Burkay, “Sektör temsilcilerimizle Ocak ayında yaptığımız geniş katılımlı toplantımızda Ticaret Bakanlığı ve EPDK’ya bir ziyaret programı gerçekleştirmeye karar vermiştik. Aldığımız ortak karar doğrultusunda heyetimizle birlikte Bakan Yardımcımız Sezai Uçarmak ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret ederek, sektörümüzün taleplerini bizzat iletme fırsatı yakaladık. Yenilenebilir enerji kaynakları için yatırım teşviklerinden akaryakıt sektörünün son zamanlarda artan maliyetlerin düşürülmesi ve denetlemelerine ilişkin birçok talep ve çözüm önerisini Ticaret Bakanlığı ile EPDK’ya ilettik.” dedi.

Akaryakıtta dağıtım bölgesine uzaklığın bayi karlarını da olumsuz etkilediğini belirten Başkan Burkay, “Nakliye bedellerinin bayilerin toplam kar marjının içerisinde yer alması dağıtım bölgelerine uzak olan bayilerimizi olumsuz etkiliyor. Ayrıca dağıtım bölgelerine yakın bazı yerlerin pompa satış fiyatları Bursa gibi uzak illere göre daha yüksek. Pompa satış fiyatlarının da dağıtım bölgelerine uzaklık göz önünde bulundurularak belirlenmesi en önemli taleplerimiz arasındaydı” şeklinde konuştu.

“TTS talebimiz sonuçlandı”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile yaptıkları görüşmede BTSO’nun da talepleri arasında yer alan otomatik satışlardaki bayi katılımını sıfırlandığının müjdesini kendilerinden aldıklarını ifade eden İbrahim Burkay, “Taşıt Tanıma Sistemi’nde (TTS) akaryakıt bayilerine yansıtılan komisyon tutarlarını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeyi devreye alınması kararını memnuniyetle karşıladık. Atılan bu adım akaryakıt sektöründe fiyat baskısını azaltırken, bayilerimizin kar marjlarında da önemli bir iyileşme sağlayacaktır. Sektörümüzün taleplerine kulak veren Sayın Başkanımız Mustafa Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. BTSO olarak sektörümüzün sorunlarının çözülmesi için adımlarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Nakliye bedelleri bayi karlarını etkiliyor

BTSO Meclis Üyesi İlhan Parseker, sektör temsilcileriyle birlikte Ankara’da önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Odamızın organizasyonuyla Ticaret Bakanlığı’na yaptığımız ziyarette sektörümüzü yakından ilgilendiren denetimlere ilişkin yaşanan sorunları aktardık. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaretimizde ise akaryakıt sektörünün nakliye ve Taşıt Tanıma Sistemi gibi farklı konularda görüşme fırsatı bulduk. Taşıt tanıma sistemi konusunda EPDK’ye gerçekten teşekkür ediyoruz. Sektörümüz bu konunun çözülmesini uzun bir süredir bekliyordu. EPDK, sektörümüzün taleplerine oldukça hakim. Sektörümüzde ayrıca nakliye önemli bir mesele. Nakliye bedeli bayi kar bedelinin önemli bir kısmını ortadan kaldırıyor. Dolum yerlerine uzak bölgelerdeki bayilerin ödediği nakliye bedelleri bayi karlarını sıfır noktasına kadar geetirebiliyor. Bu noktada sorunların çözüme kavuşması konusunda EPDK’dan destek olmalarını talep ettik.” dedi.

BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu, Ankara programında özellikle yenilenebilir enerji alanında istişare etme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Yenilenebilir enerji konusunda yapılan yeni teşvik mekanizmalarının artırılmasının, yatırımlardaki bürokratik yapının kolaylaştırılmasının önemine işaret eden Dağlıoğlu, “Artan maliyetler karşısında döviz bazında yatırım yapan girişimcilerin yenilenebilir kaynaklara finansmanının devam ettirebilmesi ve ülkemizde yenilenebilir enerji potansiyelinin verimli bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bu noktada YEK desteklerinde yatırımın devamını sağlayacak bir güncelleme modeli oluşturulmalı. Ziyarette hibrit santrallere ilişkin görüşlerimizi de ilettik. EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz’a nazik misafirperverliği ve sektöre katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yenilenebilir enerji Türkiye’nin geleceği”

BTSO 21. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erdal Aktuğ, yenilenebilir enerjinin Türkiye’nin geleceğini için çok parlak bir sektör olduğunu belirterek, bu alandaki bakış açısının pozitif olmasını istediklerini kaydetti. Aktuğ, “Özellikle güneş enerjisi yatırımları bu konuda önemli. OSB’lerdeki fabrikaların çatılarına santral kurulması konusunda bir çalışmanın yapıldığını EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz’dan öğrendik. Ayrıca turizm tesislerinde de güneş enerjisi santrali kurulması noktasında görüşlerimizi de iletme fırsatı bulduk.” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, pandemi sebebiyle enerji ve akaryakıt sektöründeki artışların firmaları mali yönden etkilediğini belirterek, “BTSO olarak sektörlerimizden gelen her talebi ilgili bakanlık ve kurumlara ileterek çözülmesi için çaba sarf ediyoruz. Enerji sektörü temsilcilerimizle birlikte Ankara’da EPDK’da ve Ticaret Bakanlığı’nda verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Sektörlerimizden gelen taleplerin çözülmesi noktasında girişimlerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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