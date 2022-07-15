BTSO Akademi’den 9 yılda yaklaşık 95 bin katılımcı faydalandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iş dünyasına yönelik eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi, 2014 yılından bu yana 600’ün üzerinde eğitim programıyla yaklaşık 95 bine yakın katılımcıya ulaştı.

Türkiye ekonomisine yön veren Bursa’da, firmaları küresel ölçekte yaşanan rekabete hazırlamak, üyelerin gelişimine katkı sağlamak ve iş hayatındaki başarılarına destek vermek amacıyla hayata geçen BTSO Akademi, büyük bir ilgi ve yoğun bir katılımla eğitim programlarına devam ediyor. BTSO Akademi, BTSO Meslek Komiteleri ve Sektör Konseyleri ile firmalardan gelen taleplerle eğitim takvimini şekillendirirken, yönetici kadrolarına ve çalışanlara önemli kazanımlar sağlıyor.

BTSO Akademi son 9 yılda hayata geçirdiği eğitim programlarıyla firmaların ilgi odağı oldu. BTSO Akademi şimdiye kadar 600’ün üzerinde hem online hem de fiziki olarak eğitim organizasyonuna imza attı. Bu eğitimlerden yaklaşık olarak 95 bin kişi faydalandı.

BTSO Akademi 2022’de eğitimlerine ara vermeden devam etti. İlk 6 ayda 40’tan fazla eğitim programı düzenlendi. Bu eğitimlerden ise 8 bine yakın kişi faydalandı. Zoom uygulamasının yanı sıra Odanın Youtube hesaplarından yayınlanan video konferans eğitimlerinde katılımcılar, konuşmacılara sorular yöneltme imkanı buldu.

BTSO Akademi’nin online eğitimlerinde farklı konu başlıkları da takvimde yer aldı. Finansman yönetiminden müşteri yönetimine, sosyal medya yönetimi ile ofiste verimlilik gibi güncel konular BTSO Akademi’de ele alındı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dijital iletişim platformlarının iş dünyası temsilcilerine daha hızlı ulaşmalarına imkan sağladığını söyledi. Başkan Burkay, “İletişimin ve etkileşimin hayati bir önem taşıdığı günümüzde bilgiye ulaşmak büyük önem taşıyor. Bizler de şirketlerimizin bilgiye daha hızlı ulaşmaları açısından BTSO Akademi projesini 2014 yılında hayata geçirmiştik. Eğitim programlarımıza 9 yıldır ara vermeden devam ediyoruz. İş dünyasının talepleri her zaman önceliğimiz. Yılın ikinci yarısında da üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda yeni eğitim programlarını sürdüreceğiz” dedi.

Üniversite ve profesyonel eğitim hizmeti veren kurumlarla yapılan işbirlikleriyle hazırlanan programlardan faydalanmak için, “akademi.btso.org.tr” uzantılı internet adresinden ilgili eğitim konusunu seçerek başvuru yapılabilir. Katılımcılar, BTSO Akademi konusundaki görüş ve önerilerini de akademi@btso.org.tr adresinden iletebiliyor.