banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
İBB'den satılık turizm arazisi
İBB'den satılık turizm arazisi
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

BTSO Akademi’de ikinci el taşıt ticareti hakkında yönetmelik incelendi

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) AKADEMİ PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ONLİNE EĞİTİMDE KONUŞAN BURSA TİCARET İL MÜDÜRÜ İSMAİL ASLANLAR, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİNDE BELİRLİ SINIRLAMALARIN GETİRİLDİĞİNİ İFADE EDEREK, YENİ SÜREÇTE BELEDİYELER VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN KOORDİNELİ OLARAK BELGELENDİRME VE DENETLEME FAALİYETLERİ YÜRÜTECEĞİNİ SÖYLEDİ.

BURSA 29.08.2020, 14:02
3
BTSO Akademi’de ikinci el taşıt ticareti hakkında yönetmelik incelendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi projesi kapsamında düzenlenen online eğitimde konuşan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde belirli sınırlamaların getirildiğini ifade ederek, yeni süreçte belediyeler ve ticaret il müdürlüklerinin koordineli olarak belgelendirme ve denetleme faaliyetleri yürüteceğini söyledi.

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi, pandemi döneminde firmaların ihtiyaç duyduğu bilgilerin paylaşıldığı online eğitimlerini sürdürüyor. ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ konulu eğitim Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni düzenlemeyle ikinci el taşıt satışı sınırlandırıldı

15 Ağustos tarihinde yapılan düzenleme ile birlikte ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde yetki belgesi şartı aranarak belirli sınırlamaların getirildiğini belirten Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar yeni süreçte belediyeler ve ticaret il müdürlüklerinin koordineli olarak belgelendirme ve denetleme faaliyetleri yürüteceğini söyledi. BTSO üyesi sektör temsilcilerine video-konferans yöntemiyle bilgilendirmelerde bulunan Aslanlar, ”İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik, 15 Ağustos 2020 tarihi itibari ile uygulamaya konuldu. Tüzel kişi, tacir, esnaf ve zanaatkarların ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti faaliyetlerini kapsayan yönetmelik ile yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yönetmelik, ikinci el taşıt ticaretinin gerçekleşeceği ortamdan ödeme yöntemlerine kadar birçok alanda sınır ve denetlemelerin gerçekleşebilmesini kolaylaştırıyor.” dedi.

Yılda üç satışa kadar muafiyet

Yeni yönetmelik ile birlikte şart koşulan yetki belgesi olmayan kişilerin yılda en fazla üç taşıt satışı yapabileceklerini kaydeden Aslanlar, “Taşıt Kanunu’na tabi gerçekleşen toplu taşıt alım ihaleleri, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili faaliyette bulunan işletmelerin kendi arasındaki taşıt alım satım işlemleri, hacizli araç satışları ve gümrük kanunu kapsamında gerçekleşen taşıt ihaleleri ile taşıt kiralama şirketlerinin en az bir yıl süre ile kiraladıkları araçlarını kiralayan kişi ya da firmalara satmaları da kapsam dışında tutulmaktadır.” dedi.

İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti yetki belgesi için aranan şartlar neler?

Ayrıca düzenleme kapsamında iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının zorunlu hale geldiğini söyleyen Aslanlar, Ticaret İl Müdürlükleri’nden alınacak yetki belgeleri için gereken bazı şartlar olduğunu dile getirdi. Yetki belgesine yalnızca faaliyetleri arasında ikinci el motorlu taşıt alım satım faaliyetleri ibaresinin bulunduğu iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip kişilerin başvurabildiğini belirten Aslanlar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Başvuruda bulunan kişilerin belgeleri, bulundukları illerdeki Oda’ya ikinci el motorlu taşıtların alım satım faaliyetleri ibaresiyle kayıtlı olmalı. Ayrıca gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, başvuran kişinin 18 yaşını doldurması, en az lise mezunu olması, mesleki yeterlilik belgesi almış olması, iflas etmemiş ya da itibarını geri kazanmış olması ve 5 yıldan fazla hüküm giymemiş olması şartlarının sağlanması halinde belge tarafımızdan onaylanmaktadır.”

Yorumlar (0)
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25