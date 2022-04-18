Bozağaç Yaylası içindeki bina talan edildi

Mustafakemalpaşa’da her yıl düzenlenen şölende binlerce Yörük-Türkmen’e ev sahipliği yapan Bozağaç mesire alanı içindek bina talan edildi.

Kimliği belirsiz kişilerce ağaçlarla dolu şölen alanındaki birçok hizmet binası kullanılmaz hale gelirken, Bursa Ertuğrul Gazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği de konu ile ilgili Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı’na şikâyette bulundu.

“Böyle bir yağma kabul edilemez” diye konuşan Dernek Başkanı Baki Koçlu, hazırlanacak raporun ardından talanın boyutlarının ortaya çıkacağını, 2 ay sonra yapılacak şölen öncesi alanın hazır duruma getirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

Yörük Derneği’nden şikayet

Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra 26 Haziran’da düzenlenecek olan Mustafakemalpaşa Bozağaç Yaylası 19. Yörük Şenliği öncesi mesire alanındaki bir çok taşınmaz envanter yağmalandı.

Aşevinden sahneye, su deposundan mescitlere kadar ortak kullanım alanlarına verilen zarar tepkiyle karşılanırken, bölgedeki elektrik kabloları ve demir malzemeler dahil birçok

araç-gereç tahribattan payını aldı

Bursa Ertuğrul Gazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği Başkanı Baki Koçlu, Körekem ve Sincansarnıç mahalleleri arasında bulunan Bozağaç Yaylası’na verilen zarar nedeniyle Jandarma Komutanlığı’na şikâyette bulunduklarını söyledi.

Koçlu; “Hepimizin bildiği gibi Kovid-19’dan dolayı iki yıldır Yörük Şöleni yapılamadı. Güreşlere de ev sahipliği yapan şölen alanı hem bakımsız hem de korumasız kaldı. Bunu fırsat bilen bazı kimseler, alanda bulunan aşevi, sahne, su deposu, mescitler ve umumi tuvaletleri talan etmekle kalmadı, demir kapı, demir çerçeve, demir korkulukları kesip götürdü. Bir kısmı yer altında olan elektrik kabloları da dâhil olmak üzere elektrik saatleri, kısaca her şey yağmalandı” dedi.

Bu durumun kabul dilemez olduğunu belirten Bursa Ertuğrul Gazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği Başkanı Baki Koçlu, öncelikle konu hakkında bölge muhtarlarıyla görüştüklerini ve Bozağaç Yaylası’nın düzenlenmesi için yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Baki Koçu; “ Bu talanın bir yıl kadar önce yapılıp, devam ettiğini düşünüyoruz. Dernek tüzel kişiliği olarak şikâyet hakkımızı kullandık. Olayı etraflıca anlamaya, dinlemeye daha da önemlisi onarma yollarını arıyoruz. Talan çok büyük olduğu için dernek olarak bu zararı karşılamamız çok zor.

Muhtarlarımız, köy dernek başkanlarımız ve dernek yönetimi de dahil hep birlikte Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret ettik ve son durumu paylaştık. Tahsis edilen bir araçla Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Gökçe, Fen İşleri Müdürü Hüseyin Aydoğan ve Dernek Başkan Yardımcımız Mustafa Sevim ile birlikte BozağaçYörük Şenlikleri Alanı’nda incelemelerde bulunduk. Tahribat fotoğraflandı, ölçüler alındı ve eksiklikler tespit edildi. Durum bir rapor halinde maliyet hesabı da yapılarak Belediye Başkanımıza sunulacak.Dernek olarak bizde yapılan veya yapılacak çalışmaların takipçisi, destekçisi ve en önemlisi de koruyucusu olacağız” dedi.

Koçlu son olarak, Bursa Ertuğrul Gazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği öncülüğünde bu yıl 19’uncusu 26 Haziran tarihinde yapılacak olan Bozağaç Yörük Şenliği’ne kadar tüm alanın yeniden düzenlenerek, halkın istifadesine sunulacağını sözlerine ekledi.