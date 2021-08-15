Böylesi ancak büyük şehirlerde olur

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde yılların özlemi olan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinin ikinci etabında çalışmaları hızlandırdı. Bir çok büyük şehirde bile eşine az rastlanır tesisin 2022 yılı sonuna kadar kademeli olarak hizmete açılması planlanıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek dev projede ikinci etap çalışmaları hızla devam ediyor. İlçe girişindeki Etibank’ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonları ile belediye hizmet birimlerinin bulunacağı dev kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine gitmişti. Projenin ikinci etap ihalesi kapsamında çalışmalar hızla ilerlerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Muazzam bir tesis

Yapımı aslında uzun yıllara dayanan tesisin, 100 bin nüfuslu bir ilçe için çok ama çok iddialı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, projenin hem Büyükşehir hem de Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin yüz akı olacağını kaydetti. İlçe halkına 7/24 hizmet edecek bir mekan hazırlandığını ifade eden Başkan Aktaş, "Spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, etkinlik merkezleriyle, kültür merkezleriyle, belediyenin irtibat ofisleriyle, yine konferans salonlarıyla muazzam, büyük şehirlerde bile az bulunur tesislerden bir tanesi burada hayat buluyor. Çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Hedef tarihimiz 2023 Ekim ayı olmasına rağmen 2022 sonunda inşallah bu çalışmayı toparlayıp, kademeli olarak Mustafakemalpaşalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Çok iddialıyız. Gerçekten bittiğinde tam bir yaşam merkezi olacak. Çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm Mustafakemalpaşalıların yoğun bir şekilde istifade edeceği yerlerden bir tanesi olacak" dedi.