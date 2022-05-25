Bosna heyeti Panorama 1326 Fetih Müzesi’ne hayran kaldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bosna Hersek Bijeljina Belediye Başkanı Ljubisa Petrovic ve beraberindekileri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı.

Müzeye hayran kaldığını ifade eden konuk Belediye Başkanı Petroviç, “Her yönüyle muhteşem bir eser. Beni etkileyen en önemli yanı ise, küredeki resim oldu. Kan dökmeden de nasıl büyük fetihler yapılabildiğini, büyük zaferler elde edilebildiğini anlatan muhteşem bir çalışma olmuş. Mustafa Başkanı ve ekibini kutluyorum” dedi.

Açıldığı günden itibaren Bursa’yı ziyaret eden yerli ve yabancı konukların uğrak noktası olan, 42 metre kubbe açıklığı ile dünyanın en büyük tam panoramik müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Bir dizi temaslar için Bursa’ya gelen Bosna Hersek Bijeljina Belediye Başkanı Ljubisa Petrovic, Bijeljina Şehir Meclisi Başkan Yardımcısı Mustafa Gradascevic ve beraberindekileri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Şubat 2019’da resmi açılışı gerçekleştirilen müzenin, bugüne kadar 1 milyon 200 bini aşkın yerli ve yabancı tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Bosna Hersek Bijeljina Belediye Başkanı Ljubisa Petrovic de birçok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapan müzenin kubbesinde yer alan resmin kendisini çok etkilediğini söyledi. Petroviç, “23 yıllık kuşatmanın ardından fethedilen Bursa’nın Bizanslılardan teslim alınışının 3 boyutlu olarak anlatıldığı resim, kan dökülmeden de büyük zaferler elde edilebildiğini anlatmak adına çok çok önemli. Doğrusu bu beni çok etkiledi. Bir diğer etkilendiğim nokta ise, müzeyi ziyaret etmek için gelen çocukların çokluğu. Müze, şanlı Türk tarihini gelecek nesillere en iyi anlatacak bir eser olmuş. Göstermiş olduğu konukseverlik ve şehre kazandırdığı böyle bir eser için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaretin anısına konuklarına Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye ait olan miğferin biblosunu hediye etti.