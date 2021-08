Bosb ve Bosiad, yardımlarını Türk Kızılay ile ulaştırdı

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Türk Kızılay Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Güven ve Şube Müdürü Tanju Kılıç ile birlikte Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan’a yardım çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Afet bölgelerinde 24 saat hizmet verdik

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD), orman yangınlarının etkili olduğu afet bölgesindeki yardım çalışmalarına çok önemli katkılar sağladığını belirten Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “Türk Kızılay olarak her doğal afette olduğu gibi afetzedeler ve bölgedeki görevlilerin yardımına koşarak yaraları sarmaya çalıştık. Hayırseverlerimizin bağışları ve gönüllülerimizin destekleri ile ihtiyaç duyulan her alanda görev alıyor ve yardım edilmesi gereken her yere ulaşıyoruz. Bursa Şube olarak da acil ihtiyaçları karşılamak adına afet bölgelerimizdeki yerimizi kısa sürede aldık ve 24 saat esaslı olarak çalıştık. Bu süreçte Bursalı hayırseverlerimizin gücünü de bir kez daha görmüş olduk. BOSB ve BOSİAD’ın organizasyonu ile afet bölgesine ulaşan iki tır dolusu acil ihtiyaç malzemesi ile yaralarımızı daha kısa sürede sarmış olduk” diye konuştu.

Güvenilir kurumlarla iş birliği çok önemli

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da zorlu günlerde birlik olmanın önemine vurgu yaparak, “Ülkemiz, doğal afetler nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. BOSB ve BOSİAD olarak, afet bölgelerindeki acil ihtiyaçların karşılanması noktasında sorumluluğumuzu hissederek süratle harekete geçtik. Yardımların doğru yere, güvenilir şekilde ulaştırılması için de Türk Kızılay Bursa Şubesi ile birlikte hareket ettik. BOSB ve BOSİAD üyesi firmalarımızla birlikte topladığımız yardımları Türk Kızılay Bursa Şubesi ile iş birliği içerisinde afet bölgesine organize bir şekilde kısa sürede ulaştırmış olduk. Zorlu süreçleri birlik ruhu ile atlatabiliriz. Bu anlayışımız, bundan sonra da devam edecektir. İhtiyaç olduğunda tüm imkânlarımız ile yine Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.