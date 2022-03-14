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BKSTV’de nöbet değişimi

Bursa kültür sanat gündeminin belirlenmesinde aktif rol üstlenen kurumlardan biri olan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın (BKSTV) yeni başkanı Sadi Etkeser oldu.

BURSA 14.03.2022, 15:04
BKSTV’de nöbet değişimi

Bursa kültür sanat gündeminin belirlenmesinde aktif rol üstlenen kurumlardan biri olan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın (BKSTV) yeni başkanı Sadi Etkeser oldu.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın 34’üncü Genel Kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı genel kurulda, iki yıldır BKSTV Başkanlığı görevini yürüten Özer Matlı, nöbeti Sadi Etkeser’e devretti. Genel kurulda konuşan Başkan Alinur Aktaş, BKSTV’nin 1988 yılından bu yana başta Bursa Festivali’nin organizasyonu olmak üzere ulusal ve uluslararası etkinlikler, yarışmalar, sempozyumlar, paneller ve şölenler ile Bursa’nın kültür sanat hayatına yön veren bir sorumluluk üstlendiğini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliği ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa’nın tüm dinamiklerinin katılımıyla ortak evrensel değerler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Aktaş, Özer Matlı’ya verdiği hizmetler için teşekkür edip, yeni yönetime başarılar diledi.

Pandeminin etkisini en ağır hissettirdiği dönemde göreve geldiklerini ve zor şartlar altında tüm etkinlikleri en iyi şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Özer Matlı ise, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, sponsorlara ve katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Başkanlık görevine seçilen Sadi Etkeser de, aldıkları emanete çok iyi sahip çıkacaklarını ve kültür sanatta iz bırakan çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sadi Etkeser başkanlığındaki yönetim kurulu, Emre Gencer, Nedim Bayram, Ahmet Atış, Elif Özhan, Aysel Gürel ve Fehim Ferik’ten oluştu. Berna Arıç Çokusoğlu, Mehmet Yıldız, Eyüp Çağlar, Arzu Sevinç Selamet, Ahmet Bayhan, Hüseyin Buran ve Metin Alp yedek yönetim kurulu üyeleri olurken, Denetim Kurulu’nda ise Müjdat Gezen, Zafer Tuna ve Gülten Kapıcıoğlu yer aldı. Denetim Kurulu yedek üyeleri ise, Gökhan Onur, Fetullah Bingül ve Aziz Elbas oldu.

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