“Bir Yeryüzü Ozanı Rıfat Ilgaz” Mudanya’da sahnelendi

Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ankara Birlik Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Bir Yeryüzü Ozanı Rıfat Ilgaz" isimli oyun Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde tiyatroseverler ile buluştu.

Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ankara Birlik Tiyatrosu oyuncuları tarafından oynanan "Bir Yeryüzü Ozanı Rıfat Ilgaz" isimli oyun Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Türk Edebiyatının değerli yazarı Rıfat Ilgaz’ın, 1919 yılında çocukluğundan başlayan yaşam öyküsünü anlatan oyun, izleyicilerden büyük alkış aldı. Gül Göker’in yazıp ve yönettiği oyunda, tiyatroseverler Rıfat Ilgaz’ın ve Türkiye’nin önemli yazarlarının bilinmeyen yönleriyle tanıştı. Sinemanın imkanlarından yararlanılarak sahnelenen oyunun müzikleri Ekrem Ataer tarafından düzenlendi.

Uğur Mumcu ve devrim şehitleri unutulmadı

24 Ocak 1993 yılında, Ankara’da uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci- yazar Uğur Mumcu ve devrim şehitleri de etkinlikte unutulmadı. Oyun sonunda yönetmen Gül Göker ve oyunculara çiçek vererek teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Adalet ve demokrasi peşinde şehit düşen araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu hain bir saldırı sonucu katledilişinin yıldönümünde saygı ve özlemle anıyorum. Bu akşam adının ilk verildiği kültür merkezi olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde onun savunduğu değerlerin savunucusu olacağımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Demokrasi, adalet, laik ve aydınlık bir Türkiye mücadelesi veren aydınlarımızı unutmadık, unutturmayacağız” dedi.