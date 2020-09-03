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Bir ev böyle küle döndü
BURSA’DAKİ YANGIN “EVSİZ” BIRAKTI
BURSA 03.09.2020, 12:01
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken o anlar görüntülendi.
Yangın dün saat 12.45 sıralarında Paşalar Mahallesi’nde, 65 yaşındaki Nazım Ergün’e ait olan ve içerisinde 4 kişinin yaşadığı öğrenilen evde çıktı. Alevler kısa zamanda bütün evi sardı. Yangında evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Mahalle sakinlerinin dayanışması ile birlikte eşyalar kurtarılmaya çalışıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınsa da ev kullanılamaz hale geldi. Ev sakinleri ise gözyaşları içerisinde evlerinin yanmasını izledi. Yangın ile birlikte eşyalarını ve evlerini kaybeden Nazım Ergün ve ailesi için yardım kampanyası başlatıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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