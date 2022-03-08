Bir çerçeveye sığan emek sergisi medıcana sağlık grubu’nda sergileniyor

Türkiye’de kadına değer veren ve kadına istihdam sağlayan yönetim politikasıyla, kadın dostu şirketler arasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde önemli bir projeye daha imza attı. Pandemi gibi zor koşullar altında bile hayat kurtarmayı ilke edinen sağlık çalışanlarını tüm ön yargılardan ve etiketlerden uzak tutarak, sadece verdikleri emeğin kutsallığını kadraja taşıdıkları fotoğraf sergisini 8 Mart Salı Günü Medicana Sağlık Grubu’ nun hastanelerinde ziyaretçilerin beğenisine sundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel açılan sergi, sağlıkta çalışan kadınların emeğine dikkat çekerek, insan yaşamı ve sağlığına titizlikle emek veren kadınları gözler önüne seriyor.

“Bir Çerçeveye Sığan Emek” sergisi 8-11 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Sivas, Samsun, Konya ve Bursa hastanelerinde ziyaretçilere sergileniyor. Serginin yanı sıra Sağlıkta ve Kadına Şiddete dikkat çeken ve sağlık çalışanlarının rol aldığı film, Medicana Sağlık Grubu’nun dijital alanlarında gösterime sunuluyor.

Bu serginin baş rol oyuncuları kadın ve gerçek sağlık çalışanları

Sergi, kadın sağlık çalışanlarının yaşatmak ve insan sağlığı için sahadaki mücadeleyi bir nebze olsun aktarabilmek ve dikkat çekmek için sergileniyor. Çekimini fotoğraf sanatçılarının üstlendiği sergide, Medicana Sağlık Grubu’nun tüm hastanelerinde ameliyathane başta olmak üzere sahada bizzat mücadele veren gerçek kadın sağlık çalışanları kadraja alındı. Doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli ve otelcilik hizmetlerinin aktif rol aldığı fotoğraflar 11 Mart gün sonuna kadar Medicana International İstanbul, Bahçelievler, Kadıköy, Ataşehir, Bursa, International Ankara, International Samsun, Konya, Sivas ve İzmir hastanelerinde sergilenecek.