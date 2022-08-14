"Bir ayda Nilüfer’de bin 500, Osmangazi’de 900, Mudanya’da 400 civarında konut satılıyor"

Bursa’nın merkez ilçelerinden Nilüfer’de aylık yaklaşık bin 500, Osmangazi’de 900, Mudanya’da ise 400 civarında konut satıldığı belirtildi.

Bursa’da konut fiyatlarında büyük oranda gerileme öngörmediklerini açıklayan ELFİ Gayrimenkul Kurucusu ve Brokerı Özkan Aydemir, “Kira fiyatlarında gerileme beklentisi var haklı olarak. Fakat bu durum Bursa’da beklentinin altında kalacak” değerlendirmesinde bulundu. 2018 yılından beri gayrimenkul sektörünün sıkıntılı bir süreç yaşadığını söyleyen Aydemir, pandemi sürecinde inşaatlardaki ruhsat alımlarının da az olduğunu kaydetti. Bursa’nın yoğun göç alan bir kent olduğuna değinen Özkan Aydemir, kentin konut ihtiyacının yıllık ortalama 15 bin olduğunu açıkladı. Aynı zamanda bir sanayi şehri olması hasebiyle Bursa’nın, göçte ilk tercih edilen illerden olduğunu dile getiren Aydemir, yapılan inşaatların ihtiyaca yetersiz kaldığını söyledi. Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bursa’nın merkez ilçelerinden Nilüfer’de, aylık bin 500’ye yakın konut satılıyor. Bu sayı Osmangazi’de 900, Mudanya’da ise 400 civarında. Aylık bazda değerlendirildiğinde bu denli yoğun talep karşısında fiyatların geri gelmesini bekleyemeyiz. Bursa için bu kadar talebin ve bu kadar nüfus artışının olduğu bir yerde fiyatların geri gelmesi imkansız.”

Bursa’nın batıya doğru geliştiğine de değinen Özkan Aydemir, ev almayı düşünen veya kiralık ev arayışında olan vatandaşlara Kayapa, Balkan Mahallesi ve Hasanağa lokasyonlarını işaret etti. Aynı zamanda iki devlet üniversitesi, bir özel üniversite ve ulusal üniversitelerin kampüslerine ev sahipliği yapan Bursa’nın gerek Türk gerek yabancı öğrenciler için de yoğun tercih edilen bir il olduğunu ifade eden ELFİ Gayrimenkul Kurucusu ve Brokerı Özkan Aydemir, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Görükle lokasyonu hakkında da bilgiler verdi. Aydemir, “Görükle’de 1+1 daire kira fiyatları 2 ile 3 bin TL bandında seyrediyor. Eşyalılarda bu rakam 4 ila 6 bin TL’ye kadar çıkıyor. Geçen yıl ile kıyasladığımızda bu bölgede de kiralık daire fiyatları iki katına çıktı. Artan kira bedellerine karşılık, öğrencilerin bir araya gelerek, şehir merkezinde ev bakmaya başlayacağını düşünüyorum” yorumunda bulundu.

Konut fiyatlarının beklenen seviyede gerilemesinin ancak daha fazla toplu konut projesinin ve büyük sosyal donatılı sitelerin yapılması ile mümkün olacağını söyleyen Özkan Aydemir, “Yeni inşaatlar yapıldığı ya da taleplerde düşme olduğu takdirde fiyatlar stabil olarak kalır” dedi. Vatandaşlara ev almak için ödeme kolaylıklarının gerektiğini ifade eden Aydemir, TOKİ projelerinin önemine vurgu yaptı. Artan talep sebebiyle mülklerin kira bedellerinin de arttığını ifade eden Aydemir, bu durumun hukuksal sıkıntılara neden olabileceği uyarısında bulundu.