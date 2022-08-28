BİM’den BUÜ öğrencilerine staj ve işyeri uygulama eğitimi desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan BİM ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol sayesinde BUÜ Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, BİM bünyesinde staj ve işyeri eğitimleri alabilecek.

Öğrencilerin nitelikli staj ve işyeri uygulama eğitimlerine erişebilmesi için çalışmalarını genişleten BUÜ Yönetimi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz öncülüğünde yapılan ikili görüşmeler sayesinde öğrencilere çok sayıda yeni staj ve işyeri uygulaması yapabileceği kurumların kapıları açılıyor. Bu çerçevede protokol imzalanan son firma BİM A.Ş. oldu. Üniversite Yönetimi ve BİM A.Ş. Bursa Bölge Genel Müdürlüğü arasında Pazarlama, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi ve Lojistik programlarını içeren geniş bir işbirliği anlaşması hazırlandı. Protokole Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ve BİM A.Ş. Bursa Bölge Genel Müdürü Mustafa Sağlam imza attı.

Kaliteli eğitim nitelikli staj ile desteklenecek

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, üniversitelerin temel fonksiyonlarından birisinin topluma hizmet uygulamaları olduğuna dikkati çekti. Aynı zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ile bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapma konusunda da aynı hassasiyetle çalışmalara devam ettiklerini aktaran Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bursa Uludağ Üniversitesi, topluma nitelikli insan kaynağı üretmek ve bilimsel araştırmalarla yine topluma yarar sağlamaya odaklanmış durumdadır. Ancak toplumun farklı ihtiyaç ve öngörülerini de dikkate alıyoruz. Bu talepler doğrultusunda da yeni işbirliği kapıları açmaya çalışıyoruz. Bugün yapılan protokol de topluma, iş dünyasına temsilcilerine ve öğrencilerimize hizmet çerçevesinde değerlendirilmelidir. İlgili programlarda nitelikli teorik eğitim alan öğrencilerimizin, pratik noktasında da aynı kaliteli eğitimi görmesi gerekiyor. Burada da iş dünyası devreye giriyor. Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarımıza da katkı sağlayacağına inandığım protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

İlk işbirliği

Program hakkında bilgi veren BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın da toplam 7 meslek yüksekokulda bulunan programlarda bulunan öğrenciler için staj ve işyeri eğitimiyle ilgili düzenli bir işbirliği yapacaklarını söyledi. Protokolün geçerli olacağı 2 yıl için her dönem başında kendilerine bir kontenjan tahsis edileceğinin altını çizen Prof. Dr. Çağatan Taşkın; “İşbirliğimiz ilk kez bu noktada başlamış oluyor. Üniversite yöneticilerimize ve kurum yöneticilerine destekleri için teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz için çok kıymetli bir protokol olacağına inanıyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Sıradan bir staj protokolü değil!

İmzalanan protokole sıradan bir staj programı olarak bakmadıklarının altını çizen BİM A.Ş. Bursa Bölge Genel Müdürü Mustafa Sağlam ise; “Bugün yapacağımız işbirliğine sıradan bir staj uygulaması olarak bakmıyoruz. Gelecekte bizim yerimize yeni yöneticiler yetiştirmek için ilk adımı atmış olarak görüyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin çok iyi yetişeceğine ve en iyi eğitimleri alacağına hiç kuşkunuz olmasın. Her anlamda önemli bir protokole imza atmış olacağız. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

İmza töreninde BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Meslek Yüksekokulları ve BİM A.Ş. Bursa Bölge Genel Müdürlüğü’nün yöneticileri de hazır bulundu.