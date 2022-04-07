Bilişim Vadisinde Baykoca projelerinin sunumu yapıldı

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları, Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Elektrikli Gezi Aracı, Fezakadı Dron İle Kaçak Yapı Tespiti Projesi ve Baykoca ZİHA’nın sunumları yapıldı.

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları, Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisini ziyaret etti. Bilişim Vadisi Proje ve Ar-Ge Biriminin brifinginin ardından, İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımlarının geliştirdiği 3 projeye ilişkin buradaki yetkililere sunum yapıldı. Baykoca Rehber Elektrikli Gezi Aracı, Baykoca Fezakadı Dron İle Kaçak Yapı Tespiti Projesi ve Baykoca ZİHA, yapılan sunumlar sonrası büyük beğeni topladı.

Proje sunumlarının ardından Baykoca Proje Takımları Bilişim Vadisi Kampüsünde yer alan 42 Kocaeli, Kuluçka Merkezi, Tasarım Kümelenmesi birimlerini ziyaret etti. Programın ardından 6 kıtaya DC motor ihracatı yapan Kormas firmasına teknik ziyaret gerçekleştirildi. Proje takımı üyeleri iş sağlığı ve güvenliği brifinginin ardından Kaizen uygulamaları, üretim hattı, üretim teknolojileri, üretim niceliği ve niteliği hakkında bilgilendirildi.