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Bilgi Evleri’nde dolu dolu eğitim

Osmangazi Belediyesi’nin ‘Geleceği Şansa Bırakmıyoruz’ düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri, yaz döneminde birbirinden farklı eğitim programıyla yüzlerce çocuğun yüzünü güldürüyor.

BURSA 15.08.2022, 11:03
Bilgi Evleri’nde dolu dolu eğitim

Osmangazi Belediyesi’nin ‘Geleceği Şansa Bırakmıyoruz’ düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri, yaz döneminde birbirinden farklı eğitim programıyla yüzlerce çocuğun yüzünü güldürüyor.

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri’nde çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Demirtaş ve Emek Bilgi Evi’nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, özgüveni yüksek bireyler olarak sevgiyle yarınlara hazırlanıyor. Akıl zeka oyunları, gitar, ney, resim, drama ve değerler eğitimleriyle hizmet veren merkez, aynı zamanda düzenlediği kültürel gezilerle çocukların hem eğlenip hem öğrenmesine katkı sağlıyor.

Bilgi Evleri’nin geleceğe ışık tuttuğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vaktini verimli geçirmek isteyen herkesi eğitimlere davet etti.

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