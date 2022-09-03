Bilgi Evleri’nde çocuklar geheceğe Hazır

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin ‘Geleceği Şansa Bırakmıyoruz’ düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri’nde yaz dönemlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarına kavuştu.

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, yaz dönemi boyunca çocuk ve gençlerin eğitimine destek verdi. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Demirtaş ve Emek Bilgi Evi’nde eğitim gören yüzlerce öğrenci; uzman eğitmenler eşliğinde

akıl zeka oyunları, gitar, ney, resim, drama, değerler eğitimleri alanlarında bilgilendirildi.

Bunun yanı sıra çocukların görsel hafızalarının gelişmesi için sinema etkinliği, sosyal ve tarihi konularda bilinçlenmesine yönelik Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Yıldırım Bayezid Camii gezileri düzenlendi. Ayrıca program çerçevesinde öğrenciler, hayvan ve doğa sevgisini kazanmak adına Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi ile Macera Bursa’yı ziyaret etti. Bilgi Evleri sayesinde yaz dönemlerini dolu dolu geçiren minikler, dönem sonunda yapılan piknik ile doyasıya eğlendi.

Bilgi Evleri’nde kış dönemi kayıtları başlıyor

Bilgi Evleri’nin geleceğe ışık tuttuğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak çocuklarımızın

daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Yaz dönemlerini başarıyla tamamlayan evlatlarımız, tatillerini en verimli şekilde geçirdi. Kış döneminde bizlerle olmak isteyen çocuklarımız, 05-23 Eylül tarihleri arasında Hüdavendigar Sosyal

Gelişim Merkezi, Demirtaş ve Emek Bilgi Evi’nde kayıtlarını yaptırabilir. 03 Ekim itibariyle başlayacak kurslarımıza tüm öğrencilerimizi davet ediyorum” dedi.