Bilgi evi öğrencilerinden renkli sergi

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya değer katan vizyon projelerinden olan ve ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla kurulan Emek Bilgi Evi’nde eğitim alan öğrenciler, boyalı parmaklar sergisi ile resim alanındaki yeteneklerini gösterdi.

Emek Bilgi Evi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen boyalı parmaklar sergisine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin’in yanı sıra Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Şahin, eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projeleri devam ettireceklerini vurguladı.

Osmangazi Belediye Başkan yardımcısı Şahin, konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesini kesti. Öğrencilerin resim çalışmalarını tek tek inceleyen şahin, projede katkısı olan herkesi tebrik etti.