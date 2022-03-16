Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek

Osmangazi Belediyesi, bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç anısına makale yarışması başlattı.

Bosna Hersek’e bağımsızlık yolunda önderlik eden ve felsefi kişiliği dolayısıyla ‘Bilge Kral’ olarak anılan Aliya İzzetbegoviç adına Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen makale yarışması başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan yarışmanın tanıtım toplantısı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşti. Osmangazi Belediyesi’nin yatırım ve hizmetler ile ön plana çıktığı gibi sosyal, kültürel ve edebiyat alanında da önemli etkinliklere imza attığına vurgu yapan Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak edebiyat alanında gerçekleştirdiğimiz etkinliklere bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların etkisi ülke dışına kadar yayılıyor. Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması ile tüm Türkiye’deki liseli öğrencilerimizi şiir yazmaya teşvik ediyoruz. Öğrencilerimiz, bu yarışma sayesinde Mevlana hakkında araştırıp bilgi sahibi oluyor. Aynı zamanda birbirinden yetenekli yeni şairlerin de edebiyat dünyamıza kazandırılmasını sağlıyoruz. 21 yıldır düzenlediğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmalarından biri oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden dahi bu yarışmamıza katılımlar oluyor. Bu yarışmalar ile edebi değerlerimizi yaşıyor ve yaşatıyorken, edebiyatseverlere de yeteneklerini keşfetmelerine fırsat sunuyoruz. Yarışmalarda ortaya koyulan eserleri kitaplaştırmamız da kalıcılık açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Savaşların yaşandığı ve insan hayatının hiçe sayıldığı günümüzde Aliya İzzetbegoviç’i hatırlamamızın önemine vurgu yapan Başkan Dündar, “21’inci yüzyıla girerken dünya tarihinde görülmemiş bir soykırımı Bosna’da yaşadık. Medeni dünya yapılan bu soykırımı görmedi. Aynı medeni dünya, Irak’ın yok oluşunu, Suriye’nin dağılışını da görmedi. Rusya’nın Kırım’ı işgal edişini de görmediler. Rusya ne zaman ki Ukrayna’yı işgale kalkıştı işte o zaman batı ülkeleri gözünü bu savaşa çevirdi ve yalnızca sarışın ve mavi gözlüleri gördü. 1992 yılında Avrupa’nın göbeğinde Müslümanlar zulüm gördü ve soykırıma uğrarken medeni dünya ortalıkta yoktu. Aliya İzzetbegoviç, yaşanan zulmü ve soykırımı tüm dünyaya anlattı. Ancak kimse bunları görmedi. Bizler, Aliya İzzetbegoviç’in mücadelesini, bilge kişiliğini ve düşüncesini her zaman hatırlamalıyız. Bosna Hersek Savaşı’nda yaşananları unutturmamalı ve gelecek nesillere anlatmalıyız. İşte Osmangazi Belediyesi olarak Bilge Kral’ın hayatının ve mücadelesinin hatırlanması adına bu yarışmayı düzenliyoruz. O’nun söylemek istedikleri hatırlansın ki bugünkü dünyaya Bilge Kral’ın haklılığını gösterelim” diye konuştu.

Bile Kral’ın vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir vasiyette bulunduğunu aktaran Başkan Dündar, “Aliya İzzetbegoviç vefat etmeden önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ‘Bosnamı koruyun, Bosnama sahip çıkın. Buralar hep Evlad-ı Fatihan’dır, o sizlere emanettir’ vasiyetinde bulunarak kardeşlerimizi bizlere emanet etmiştir. Aliya İzzetbegoviç’in vasiyetine sahip çıkıyoruz. Türkiye çapında düzenlediğimiz Aliya İzzetbegoviç Makale Yarışması ile onun mücadelesini ve bilgeliğini gündeme taşıyoruz. Özellikle gençlerimizin Bilge Kral’ın hayatını ve ortaya koyduğu mücadeleyi okusunlar. O dönemi okuyarak bugün yaşananlar ile kıyaslama yapabilsinler” dedi.

Yarışmanın detayları hakkında da bilgiler veren Başkan Dündar, “Yarışmaya katılmak isteyenlerin 8 Ağustos 2022 Pazartesi mesai bitimine kadar eserlerini belediyemize teslim etmeleri gerekiyor. Yarışmamızın katılım koşullarını belediyemizin web sitemizden ilan ediyoruz. Jürimizin değerlendirmeleri ile dereceye giren eserleri Ekim ayında düzenleyeceğimiz basın toplantısı ile açıklayacağız. Sonraki bir tarihte de ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca; jürimizin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri de kitaplaştıracak ve kütüphanemize kazandıracağız. Yarışmada dereceye girenlerden; birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL, mansiyon kazanan üç yarışmacıya ise 3 bin TL ödül verilecektir. Şimdiden yarışmaya katılacaklara başarılar diliyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Uludağ Üniversitemize ve jüri üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi’nin yeni bir kültürel faaliyetinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, “Osmangazi Belediyemizin birçok kültürel etkinliğinde bir arada oluyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine, eğitime verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Bilge Kral’ın, ‘Soykırımı unutmayın, unutursanız soykırım tekrarlar” sözünü Osmangazi Belediyemiz bu etkinlikle hayata geçiriyor. Bu yarışmayla soykırımı unutturmamak ve gençlerimize anlatmak için düzenlenen bu etkinliğe emeği geçenleri kutluyorum. İnşallah, bütün öğrencilerimizin bu yarışmaya katılımıyla soykırımı unutturmayacağız” dedi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ise Osmangazi Belediyesi’nin dünya tarihi açısından çok önemli bir şahsiyet olan Aliya İzzetbegoviç adına kıymetli bir etkinliği başlattığını belirterek, “Aliya İzzetbegoviç, Bosna’daki soykırımda kendi insanına, Boşnaklara liderlik yapan bir kişinin olmanın ötesinde aynı zamanda 20. yüzyıl düşünce hayatı için çok önemli bir figürdür. Aliya’yı Saraybosna’daki özgürlük ve bağımsızlık hareketi liderliğinden önce, ‘Doğu ve Batı Arasında İslam’ isimli önemli bir analitik yapıtıyla tanıdık. Orada doğu ve batı, iki coğrafi bölgeyi değil, birbiriyle zıt gibi görünen Batı’nın ürettiği iki farklı ekonomik sistemi, iki farklı siyasal rejimin ifade eden kavramları görüyoruz. İnsanlık tarihine, siyaset tarihine ve düşünce tarihine apayrı bir imza atan Bilge Kral adına düzenlenen böylesine anlamlı faaliyetin içerisinde bulunmaktan ayrı bir onur duyuyorum. Osmangazi Belediyesi’ne bu yarışmalarla özellikle yeni jenerasyona kendini bulmak, kendi yerel değerleriyle evrensel kazanımlarını birleştirme imkanı vermesi açısından da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yediyıldız da Osmangazi Belediyesi’nin kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha eklediği için teşekkür ederek, “Bu yarışma, Bursa’nın şahsında belki bütün Türkiye’mizin bu vesileyle bir kez daha Aliya’yı hatırlaması ve düşünmesine imkan tanıma amacını taşıyor. Bilge Kral Aliya, 21. yüzyılın eşiğinde yalnızca kendi ülkesini değil tüm insanlığın huzura kavuşmasının yolunu cömert bir biçimde ortaya koymuş bir lider, çözümün adresi bir şahsiyet. Böyle bir şahsiyetin okunması ve hatırlanması gerekiyor. Osmangazi Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze katkıları sebebiyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın jüri üyelerinden İhsan Deniz de gelecek nesiller için büyük önem taşıyan bu tür yarışmaların devamlı hale gelmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, “İnşallah, bu yarışma da uzun yıllardır süregelen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması ve Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması gibi bir hüviyete bürünür. Bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılacak arkadaşlara da başarılar diliyorum” dedi.