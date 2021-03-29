Bilecikliler Derneğin yeni Başkanı Erdoğan Mısırlı

Bursa Bilecikliler Derneğin Olağan Genel Kurulunda üyelerin oyları ile belirlenen yeni yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantı sonucu Erdoğan Mısırlı’yı dernek başkanlığına getirdi.

Bursa Bilecikliler Derneği Olağan Genel Kurulu, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesinde bulunan dernek binasında gerçekleştirildi. Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’inde bulunduğu genel kurula üyeler tek liste ile gitti. Korona virüs sebebiyle üye katılımına sınırlama getirildiği genel kurulda yeni yönetime gelenler arasında yapılan toplantıda Erdoğan Mısırlı dernek başkanlığına getirildi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni yönetim kurulunda yer alan eski Başkan Avukat Haldun Filizli’ye dernek ile ilgili çalışmalarından dolayı özel Kınık Köyüne ait yöresel vazo hediye ederek, yeni başkan Erdoğan Mısırlı’ya hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Haldun Filizli, Bahri Turan, Çetin Savcı, Kadri Uğurlu, Nihat Alkan, Erdoğan Mısırlı, Ahmet Çiğdem, Hacer Yanık ve Rıdvan Can."