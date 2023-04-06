Beyaz et devi Keskinoğlu, Matlı bünyesine dahil oldu

Türkiye’nin protein merkezi olmayı hedefleyen Matlı Holding, Yörsan’ın ardından beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından Keskinoğlu Tavukçuluğu da bünyesine kattı.

Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefiyle yumurtadan sonra süt ve süt ürünleri sektörüne de güçlü bir giriş yapan Matlı, Akhisar’ın dünyaya açılan en büyük markalarından biri olan Keskinoğlu Tavukçuluk firmasını da bünyesine katmasıyla birlikte beyaz et sektörüne de adım attı. 03 Şubat 2023 tarihinde başlayan ihale süreci 04 Nisan 2023 tarihinde sonuçlandı ve karşılıklı atılan imzalarla Keskinoğlu Tavukçuluk hisselerinin yüzde 99,4’ü Matlı grubu tarafından satın alındı.

Türkiye’nin ilk ve tek tam entegre tavukçuluk kuruluşu olan Keskinoğlu, 10 farklı lokasyonda toplamda 104 adet kümeste üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Akhisar’daki Avrupa standartları sertifikalı 3 farklı tam entegre yumurta işleme tesisinde günlük 3 milyon adedin üzerinde yumurta ve 400 bin adet piliç eti işleme kapasitesi ile 2 yüze yakın ürün çeşidine sahip Keskinoğlu, ileri işlem tesisinde yılda 30 bin ton üretim yapıyor. Yılda 95 milyon adet etlik piliç üretiyor, 2,5 milyon adet yarka yetiştiriyor. Tesiste ayrıca, pastörize olarak tam otomatik makinelerde işlenen yumurtaları isteğe göre ak, sarı ve bütün olmak üzere piyasaya sunuyor. Keskinoğlu’nun butik alt markası olarak 2005 yılında üretilmeye başlanan Ravika zeytinyağı, günlük 30 ton kapasiteyle üretim yapıyor.

Matlı bugün; 19 şirketi, 16 markası, 1 Ar-Ge Merkezi, 10 binden fazla tedarikçisi, 6 bini aşkın çalışanı ve 81 ilde 1000’e yakın bayisiyle Ülke genelinde 7 bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Yem üretiminde Türkiye’de birinci sırada olan Matlı, 2010 yılından beri perakende sektöründe yer alıyor. Yumurta, süt ve süt ürünleri üretiminde Türkiye’nin ilk 5 üreticisinden biri olan Matlı’nın hedefi; besin değeri yüksek ürünleriyle protein ihtiyacının karşılanmasında tüketicilerin birinci tercihi olmak. Keskinoğlu’nun gruba katılması ile hedefine daha çok yaklaşan Matlı, bu yatırımla hem bölge ekonomisine hem de daha büyük çerçeveden baktığımızda ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’nin tarımdaki geleceğini yeni yatırımı ile daha ileri seviyelere taşımayı hedefleyen Matlı, 53 yıllık bilinçli hayvancılık, besleme uzmanlığı ve tarım deneyimiyle, birebir faaliyette bulunduğu en geniş tedarik zinciri yönetimine sahip yapısıyla sektöre en fazla katma değer sağlayan firma olmayı hedefliyor. Yeni yatırımı ile alternatif iş modelleri oluşturmayı da amaçlıyor.