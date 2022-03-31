Beton firması tercihini yine ondan yana kullandı

Tecrübesiyle hazır beton üretiminde müşterilerine hizmet veren ve başarılı projelere imza atan firma, yeni araç yatırımı ve filo genişletmesi çerçevesinde, Lokman Koçaslan Otomotiv’i tercih etti.

Bursa’da gerçekleştirilen teslim töreniyle firma 30 adet MAN TGS satın alarak filosundaki MAN marka araç sayısını 50’ye çıkardı. Şelale Beton Ortakları Hamit Adın, Abdullah Durum ve Fatih Durum, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Koordinatörü Ataç Şeran, MAN Yetkili Satıcısı Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Genel Müdür Ersel İşcan, Satış Direktörü Ümit Kilit ve Bölge Satış Sorumluları Emre Büyük ile Melih Kazi katılım sağladı.

İşleri gereği zor şartlarda çalıştıklarını ve bunun için sağlam araçlara ihtiyaç duyduklarını söyleyen Hamit Adın, “Kuruluşumuzdan itibaren müşterilerimizin talep ve arzuları doğrultusunda işlerimizi geliştirmekte ve büyütmekteyiz. İşimiz gereği zor arazi şartlarında çalışıyoruz, bu nedenle araçlarımızda yüksek dayanıklılık ve kalite önceliklerimiz arasında. MAN araçları bütün ihtiyaç ve beklentilerimizi karşılıyor, bu sebeple gerçekleştirdiğimiz operasyonlarımız sonucu filomuzu yine MAN marka araçlarla güçlendirmeye karar verdik. Tüm bu süreçte bizleri destekleyen; gerek satış, gerekse satış sonrası hizmetlerde her daim yanımızda olan Lokman Koçaslan Otomotiv’e teşekkür ederiz” dedi.

Firmalarının müşteri memnuniyetini temel aldığını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, “Müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermeyi ve müşteri memnuniyetini en yüksek noktada tutmayı temel hedef edindik” diye konuştu.