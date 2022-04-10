Belediyeler, hazineden verilen payı geri istiyor

Yaşanan ekonomik kriz sürecinde maliyetler ikiye katlanırken; belediyelerin karşı karşıya kaldığı bütçe kayıplarının da durumu zorlaştırdığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hazine arazilerinin satışından belediyelere verilen payın kesilmesine isyan etti.

Nüfusu 500 bini aşan Nilüfer’in hızlı bir nüfus artış hızına sahip olduğunu, ancak belediye bütçesi aynı hızla artmadığı gibi, çeşitli nedenlerle bütçe kayıpları yaşandığını ifade eden Başkan Erdem, “Sanayi bölgelerinden gelen emlak vergisi gelirlerinden sonra katı atık bedelleri konusunda da ciddi bütçe kayıpları yaşadık. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de Milli Emlak arazilerinin satışından belediyelere verilen pay kesiliyor. 4706 sayılı kanun gereği hazine arazilerinin satışından elde edilen gelirin yüzde 30’u bulunduğu ilçe belediyesine verilir. Ancak görüyoruz ki son zamanlarda yapılan bazı düzenlemelerle bu uygulama deliniyor. Özellikle CHP’li belediyelerin bulunduğu bölgelerde ve özellikle büyük parsellerin satışında farklı uygulamalarla 4706 sayılı kanun deliniyor. Görüyoruz ki bazı satışlar Özelleştirme İdaresi ve bakanlık yoluyla yapılarak belediyenin alması gereken pay engelleniyor. Geçtiğimiz günlerde belediyemizin yan tarafında bulunan hazine arazisi 60 milyon civarında bir rakama satıldı. Bu alandan belediyemize 20 milyon civarında bir gelir olması gerekiyordu. Sadece bir satıştan 20 milyon lira kayba uğradık. Bu paralar Nilüferliler’in parası. Bizler Nilüferliler’in parasına sahip çıkmak zorundayız, bu mücadeleyi tüm meclis üyelerimizle birlikte sürdürmek durumundayız. Sadece ilçe belediyeleri değil, Büyükşehir belediyelerinin de kaybı var” dedi.

Bu tür satışların ya Özelleştirme İdaresi, ya da T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Emlak Yönetim Hizmetleri tarafından açık artırma ile yapıldığını kaydeden Başkan Erdem, “Emlak Yönetim Hizmetleri, internet sitesinde de belirtildiği üzere şu an 28 ilde 500’e yakın arsa açık artırma ile satışa sunulmuş durumda. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının internet sitesinden öğrendiğimize göre Nilüfer’deki büyük hazine arazilerinden biri daha 2025 yılına kadar Özelleştirme İdaresine tahsisi yapılmış olup önümüzdeki günlerde satışa sunulacak ve belediyemiz buradan da yüzde 30 payını alamayacaktır. Satışın bu yolla gerçekleşmiş olması 4706 Sayılı kanunla belirlenen belediye payının aktarılmaması için kesinlikle bir neden değildir. Görüyoruz ki hükümet bu uygulamayı daha çok CHP’li belediyelerin bulunduğu bölgelerde hayata geçiriyor. Yani halkın parasını Nilüferlilerin parasını adeta ilçe belediyesinden kaçırıyor. Bu Nilüfer’e haksızlık. Gelirlerimiz birer birer budanıyor, biz neyle büyük yatırımlar yapacağız” dedi.