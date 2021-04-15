Belediye ile tapu müdürlüğü arasında dijital işbirliği

Gemlik Belediyesi ile Gemlik Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile artık vatandaşlar tapudaki işlemlerini belediyeye gelmeden dijital ortamda kolaylıkla çözebilecek.

Gemlik Belediyesi son dönemde gerçekleştirdiği teknolojik atılımlara bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıl Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanımına geçen Gemlik Belediyesi, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları çevrimiçi ortama taşıyarak kâğıt ve kırtasiye masraflarını büyük tasarruf sağlamış aynı zamanda yazışmaların birimler arasında saniyeler içinde aktarımını sağlayarak işlemleri hızlandırmıştı. Daha sonra e-imar uygulamasına başlayan belediye imar durumu, numarataj sorgulama, ada ve parsel bilgisi sorgulama gibi işlemleri yine dijital ortamda ve tamamen ücretsiz olarak Gemliklilerin hizmetine sunmuştu. Gemlik Belediyesi bunların yanında IOS ve android telefonlar için Gemlik e-Kent Rehberi uygulamasını da yayınlamıştı.

Dijital atılımlara bir yenisini ekleyen Gemlik Belediyesi, Gemlik Tapu Müdürlüğü ile imzaladığı protokolde, tapu işlemleri sırasında belediyeden alınması gereken emlak beyan değerine hızlı şekilde dijital olarak erişimini sağladı. Buna göre alım satım işlemlerinde artık belediyeye gitmek zorunda kalmayacak vatandaşlar, tüm işlemlerini Gemlik Tapu Müdürlüğü’nde çözüme kavuşturabilecek.

Elektronik ortamda emlak rayiç değerinin alınmasını mümkün kılan protokol, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile Gemlik Tapu Müdürü Adnan Özhaliloğlu arasında imzalandı. İmza sırasında Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ile daire müdürleri de hazır bulundu. Artık tapu işlemlerinin çok daha hızlı şekilde tamamlanacağını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu:

“Bütün dünyada etkisini sürdüren salgın sürecinde, vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını söylerken dışarıda ve kapalı alanlarda geçirdikleri süreleri de azaltmaya çalışıyoruz. Daha önce Tapu Müdürlüğü’nde işlem yapan hemşehrilerimiz, rayiç bedeli almak için belediyemize geliyor, oradan tekrar tapu müdürlüğüne dönüyordu. İmzaladığımız bu protokol ile rayiç bedel sorgusu artık tapu müdürlüğünde yapılacak. Böylece hemşehrilerimiz işlemlerini dijital ortamda hızlı ve güvenli olarak tamamlayacaklar. Kurumlarımızda iş yükünü de hafifleterek daha çok vatandaşımıza daha hızlı hizmet verebileceğiz.”