Belediye bandosu göz doldurdu
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN KURULAN BANDO TAKIMI AYLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALARIN ARDINDAN İLK KEZ İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI.
Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından kurulan bando takımı aylardır sürdürdüğü çalışmaların ardından ilk kez izleyici karşısına çıktı.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın talimatıyla Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan bando takımı Mustafakemalpaşalı yetişkin sanatseverlerden oluşturuldu. Her gün aralıksız prova yapan bando takımı ilk mini konserini Belediye hizmet binası önünde verdi. Adnan Menderes Meydanında müzik ziyafeti sunan bandocular vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.
Resmi törenler ve kutlamalara ayrı bir renk katacak olan bando takımı marşlar ve dillere pelesenk olmuş eserleri icra edecek. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Özellikle resmi bayramlarla açıkça göze çarpan bir eksikliğin giderildiğini söyleyerek, ”Belediyemizin önceki dönemlerde küçükte olsa bir bando takımı vardı ve Mustafakemalpaşa’nın simgesi haline gelmişti. Özel günler ve milli bayramlarda verdiği konserlerle gelenekselleşen bando takımının, kuruluş aşaması tamamlanarak izleyici karşısına çıkacak hale getirildi. İzleyici karşısında ilk performanslarını sergileyen bando takımımız göz doldurdu. İlçemizin simgelerinden birisini daha gün yüzüne çıkarmış olduk” dedi.
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