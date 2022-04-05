BEGD Ekonomi Masası’nın gündemi: İstihdam

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) tarafından organize edilen “Ekonomi Masası” etkinliğinde istihdam konusu masaya yatırıldı.

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Nuri Yavuz, “Ekonomi Masası” etkinliklerinde konularında uzman kişilerden alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler aldıklarını söyledi.

Yavuz, bu yılın 2. “Ekonomi Masası” etkinliğini fiziki buluşmayı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, Faveo Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Genel Müdürü Dr. Barış Gül ile Bursa iş gücü piyasalarını ve insan kaynakları konusunu masaya yatırdıklarını söyledi. Genel Müdür Dr. Barış Gül de ekonomi gazetecilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Faveo olarak ağırlıklı olarak otomotiv, makine, tekstil, savunma sanayi sektörlerine eğitim, danışmanlık ve personel temini hizmetleri verdiklerini kaydeden Dr. Barış Gül, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) olarak da mevcut yönetimin Bursa istihdamı adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmasında, Bursa’nın istihdam ve mesleki eğitim analizini de yapan Dr. Gül, “Bursa’nın öncelikle verilere, sonrasında verilerin analizine ve analiz sonuçlarından da kısa-orta ve uzun vade nitelikli insan kaynağını planlama zorunluluğu vardır. Bu görev tüm Bursa paydaşlarınındır” diyerek, analiz olmayınca da yeterli planlama yapılamadığını ve Bursa özelinde üretim kaybına, gelir kaybına varan sorunlar yaşandığını kaydetti.

Gül şöyle devam etti:

“Bursa’da insan çeşitliliği dışında sektör çeşitliliği de yaşıyor. Maalesef 1-2 sektör dışında uzmanlaşan çalışan profili yok. Şehrin dinamikleri iç içe girmiş durumda. Nereden baksanız Bursa her yıl yüzde 5-6 oranında göç alıyor. Ama nitelikli göç almıyor. Bizim herkesi ortak noktada buluşturmamız gereken konu şu: Bursa ne? Bursa’da hangi sektörler gerçekten nitelikli istihdam sağlıyor? Ve Bursa’nın mevcut analizinden sonra da gelecek çalışan ihtiyacı, yetkinlikleri nedir? Bununla ilgili ciddi bir şekilde çalışmaya başlanmalı. 5-10 senelik Bursa’nın istihdam, insan kaynakları politikasını çıkartılmalı. Şehirde 114 bin işsiz sayısı var. Bunların arasında nitelikli işsiz sayısı ise yaklaşık 12 bin.”

PERYÖN’ün ulaştığı geniş bir kesim olduğuna işaret eden Dr. Barış Gül, Bursa’nın neredeyse yüzde 30’a yakın istihdamını sağlayan firmalarının PERYÖN üyesi firmalar olduğunu söyledi.

Gül, “Mevcut yönetimimiz ile birlikte insan kaynakları profesyonellerine ve yatırımcılara ulaşmaya çalışıyor. 5 yıllık projeksiyonu planlamalarını ve görmelerini istiyoruz. Ne kadar istihdam sağlayacaklar? Hangi mesleklerde istihdam oluşturacaklar? Hangi mesleklerde, hangi yeterliliklerde personel talep edecekler? Üniversitelerin eğitim politikasını da değiştirecek, meslek liselerine olan ilgiyi de arttıracak. Meslek liselerinin de müfredatını değiştirecek. Bu belki dışarıdan gelen göçün daha nitelikli olmasını sağlayacak. Elimizde veri olmalı ki hangi konuları geliştirmemiz gerektiğini görebilelim.”

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün meslek liselerinde 90 bin öğrenci olduğunu açıklamasını anımsatan Dr. Gül, “Her sene meslek liselerinden 8-9 bin öğrenci mezun oluyor. Bunlar Anadolu, Ticaret ve Teknik meslek liseleri Ama bu mezunların yüzde 70-80’i sanayi ve endüstride çalışmıyor. Hizmet sektöründe çalışıyorlar. Biz yanlış yapıyor ve girişimci sayısını artırmaya çalışıyoruz bu genç arkadaşlardan, ama şu an ihtiyacımız olan şey girişimci değil, nitelikli personel. Tabii ki farklı fikirleri destekleyeceğiz fakat önceliklerimizi de doğru belirlememiz gerekiyor. Meslek liselerine talebi arttıramazsak, gençlere okuldayken kariyer planı yaptıramazsak o zaman öğrenciler sektöre girmiyor” dedi.