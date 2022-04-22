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BEBKA’dan MEGEM’de istihdam garantili mesleki eğitim kursları

BEBKA’nın istihdam garantili mesleki eğitim kursları, Eskişehir’de başladı.

BURSA 22.04.2022, 13:59
BEBKA’dan MEGEM’de istihdam garantili mesleki eğitim kursları

BEBKA’nın istihdam garantili mesleki eğitim kursları, Eskişehir’de başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 yılları için belirlenen ’Genç İstihdamı’ teması çerçevesinde çalışmalarına devam Bursa Eskişehir Bilecik Kalkımma Ajansı (BEBKA), ’İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ Eskişehir’de gerçekleştirdi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik’teki TR41 Bölgesi’nde sanayi ve diğer sektörlerdeki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın belirtmiş olduğu, 100 bin gencimizin istihdama dahil edilmesi konusunda çalışmalarımıza başladık. Bu çerçevede ticaret ve sanayi odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlarla ve buralardaki firmaların temsilcileri ile ihtiyaç duyulan iş gücü niteliklerinin tespit edilmesine yönelik görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler neticesinde hangi nitelikte ve alanda iş gücüne ihtiyaç olduğu tespit ediyoruz. Görüşme yapılan kuruluşlarla ihtiyaca uygun beceri kazandırma ve mesleki eğitim programları tasarlıyoruz. Bu eğitim programlarının ilkini Eskişehir Organize Sanayi Bölgesine bağlı olarak faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) iş birliğiyle uygulamaya başladık. BEBKA desteğiyle MEGEM’de Eskişehir sanayisinin nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek için CNC Tezgâh Operatörlüğü, CMM Destekli Kalite Kontrol Operatörlüğü ve Gaz Altı Kaynak Operatörlüğü eğitimleri başlamış oldu” diye konuştu.

BEBKA’nın özellikle ‘genç istihdamı’ temasına uygun nitelikte çalışmalara hız verdiğini de kaydeden Durak, “İstihdam garantili mesleki eğitim kursları, yoğun talep arasından seçilen 50 kursiyerle başladı. 2,5 ay ve 400 saat olarak planlandı. Ajansımız tarafından ücretsiz olarak sağlanan eğitim programı sonunda kursiyerlere MEGEM tarafından sertifika verilecek. Düzenlenen eğitimler sonunda tüm kursiyerlerin istihdama kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu eğitimleri Bursa ve Bilecik’te de gerçekleştirerek nitelikli eleman ihtiyacının çözümüne katkı sağlamayı ve istihdamı desteklemeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“MEGEM’de gençlerimizi iş sahibi yapıyor ve hayatlarının gidişatına pozitif yönde çok önemli katkılar sağlıyoruz” diyen Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “MEGEM bizim OSB olarak özel önem verdiğimiz şirketlerimizden biri ve 2018 yılında bu merkezimizi şirketleştirdik ve eğitim konusunda sanayimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir hale getirdik. Yaklaşık 5 yıldır MEGEM, Eskişehir sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmede çok büyük rol oynuyor. BEBKA’nın katkılarıyla bu yeni dönemde 50 kursiyerimiz MEGEM’de eğitim alacak ve iş hayatına katılacaklar. Bugüne kadar yetiştirdiğimiz bini aşkın kişi şimdi önemli sanayi kuruluşlarında çok iyi koşullarda mesleklerini yapıyorlar” şeklinde konuştu.

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