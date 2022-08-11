BEBKA’dan inovasyon ve verimliliğe destek

BEBKA, Bilecik’te inovasyon ve verimlilik kapasitelerini artırmak isteyen firmalara yönelik Yalın Üretim Eğitimi düzenleyecek. Program ile kentteki firmaların rekabet gücü artırılacak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), hizmet alanında bulunan illere yönelik sektörel bilgiler, yatırım fırsatları ve yatırım alanları ile ilgili araştırma ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra firmalara yönelik verdiği eğitim ve danışmanlık desteğine Bilecik’te gerçekleştirilecek ‘Yalın Üretim Eğitimi’ programı ile devam edecek.

“Firmaların rekabet gücünü arttıracağız”

Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan TR41 Bölgesi’nde çeşitli alanlarda birçok eğitim çalışmasına imza attıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Bilecik’te öne çıkan mermer, seramik, metal, makine ve gıda gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik sektörel bazlı ‘İnovasyon Karnesi Çalışması’nı tamamladık. Bu çalışma sonucunda Bilecik’te rekabetin yüksekliği ile beraber kâr marjlarının düşük olduğunu belirledik. Bunun yanında firmalarımızın inovasyon odaklı problem çözme yeteneklerinin artırılması ve yalın dönüşüm için eğitime ihtiyaç olduğu sonucuna ulaştık. Bu doğrultuda; Bilecik’te üretim süreçlerini yalınlaştırmak, kaynak verimliliği sağlamak, inovasyon için kapasitelerini büyütmenin yanı sıra hem iç, hem de dış piyasada rekabetçiliği güçlendirmek isteyen firmalara yönelik yalın üretime geçişte ilk adımı atıyor olmaktan dolayı heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda BEBKA tarafından hayata geçirilecek eğitime katılmak isteyen firma temsilcilerinin 2 Eylül 2022 tarihine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Eğitime katılmak isteyenlerin www.bebka.org.tr adresinden başvuru formunu doldurarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.