BEBKA’dan girişimcilik ekosistemine fon desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen yeni mali destek programı sebebiyle çok heyecanlı olduklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “100 milyon lirayı aşan bölgesel girişim sermayesi mali destek programı ve kaynak çağrısı ile bölgemizde hızlı büyüme ve katma değer oluşturma potansiyeli olan girişimlere yatırım yapan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına ortak olarak destek sağlamayı hedefliyoruz. Bölgeye çektiğimiz ulusal ve uluslararası fonlar, yüksek büyüme potansiyeli olan girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapacak. Böylece bölgemizde girişimcilik ekosistemi hızlı bir şekilde gelişecek” diye konuştu.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarının 2022-2023 temasının ‘genç istihdamı’ olarak belirlendiğini de vurgulayan M. Zeki Durak, “Eskişehir’de, MEGEM ve Eskişehir OSB ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ ile birçok genç arkadaşımızı meslek sahibi yaparken, iş dünyasının da nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

Bunun dışında, 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı sonuçlarının açıklandığını da hatırlatan Durak, “Programa başvuru yapan 45 projeden 16’sı destek almaya hak kazanırken, bu projelerin 8’i Eskişehir’den. BEBKA’nın kırsal kalkınma adına yürüttüğü programdan faydalanmaya hak kazanan bu 16 projeye 14 milyon liradan fazla hibe vereceğiz. 2024-2028 TR41 Bölge Planı hazırlıkları devam ederken katma değerli üretim, genç istihdamı, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ile birlikte kırsal kalkınma da öncelikli konularımız arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.