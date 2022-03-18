BEBKA, genç istihdamına katkı için kampüse indi

BEBKA, Eskişehir’deki üniversite öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla bir araya gelerek istihdama katkı sağlayacak ‘Gençlik Buluşmaları İl İstişare Toplantıları’nın ilkini düzenledi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkımma Ajansı (BEBKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 ve 2023 yılları için belirlenen ‘Genç İstihdamı’ teması doğrultusunda geliştirdiği projeler ve desteklere yenisini ekledi. İlki Eskişehir’de üniversite öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla düzenlenen ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında istihdamı artırıcı nitelikte istişarelerde bulunuldu.

BEBKA Genel Sekreteri Doç.Dr. M. Zeki Durak, Eskişehir’deki üniversite öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla Anadolu Üniversitesi’nde bir araya gelerek, istihdamı artıran ve nitelik kazandıran tecrübe paylaşımları gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 ve 2023 yılları temasını ‘Genç İstihdamı’ olarak belirlediğini kaydeden M. Zeki Durak, “BEBKA olarak birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak için gençlerle bir araya gelmek istedik. Bu etkinliklerde atacağımız somut adımlarla genç istihdamına katkı sağlayarak işverenle öğrenciler arasında köprü kurmak istiyoruz. Gençlerin önünü açarak istihdamın artırılması amacıyla girişim sermayesi fonu üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte gençlerle buluşmalarımızdan çıkacak sonuçlarla ilgili daha hızlı ve somut adımlar atmak için Teknoloji Transfer Ofisleri ile birlikte çalışmalar yapılabileceğini düşünüyoruz. Gençlerden gelecek fikirler bizim için çok önemli. Gençlerin projelerine elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu görüşmelerimizin çok güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Biz gençlerin cesaretini kıran değil, onlara önem veren, destekleyen taraftayız. Gençler yeter ki araştırmacı olsun ve istesin” diye konuştu.

Özel sektörün ihtiyaçlarını ve gençlerin taleplerini çok iyi bildiklerini de belirten Doç. Dr. M. Zeki Durak, “İş dünyasından bir ağ oluşturacağız. Bu ağ sayesinde gençler, çalışmalarını direk yetkililerle paylaşma imkânı bulacak. İki iş insanını ikna eden fikir, proje varsa üçüncü yatırımcı biz olacağız. Böylelikle iş dünyasını projelere dâhil edeceğiz. BEBKA TV projemiz de var. Bölgemizde yer alan üniversitelerdeki kulüplerle organize olarak iş dünyasından görüşmek istedikleri iş insanları ile öğrencileri buluşturmayı planlıyoruz. Gençlerimiz, birçok büyük firmanın yöneticileriyle yakın temas kurma imkânı bulacak. Üniversite, kamu ve özel sektörü bir araya getirerek genç istihdamına katkı sağlamak amacındayız. Genç istihdamı, bizim için çok önemli. Gençlerimize inandığımız için kurulacak şirketlerine yatırımcılar bulmayı hedefliyoruz. Fikirlerine, heyecanlarına ortak olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı önümüzdeki dönemde her üniversitede gerçekleştirilecek olan Gençlik Buluşmalarının planlanması ve geleceğin becerileri hakkında katılımcıların talep ve katkıları ile devam ederek soru-cevap bölümü ile sona erdi.