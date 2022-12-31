BEBKA desteğiyle oyun ve animasyon merkezi kuruluyor

BEBKA, animasyon sektörünün önemli merkezlerinden Eskişehir’de yeni iş birlikleri ve çalışmaların geliştirilmesi amacıyla sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Toplantıda BEBKA desteğiyle oyun ve animasyon merkezi kurulacağı açıklandı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürütürken, animasyon sektörünün kalbi Eskişehir’de önemli bir çevrimiçi toplantı düzenledi. Sektör paydaşlarının bir araya geldiği toplantıyla yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve sektör çalışmalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Sektör paydaşları bir araya geldi

BEBKA tarafından organize edilen çevrimiçi toplantıya; BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Fethi Kaba, KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, Teknoloji Transfer Ofisleri ARİNKOM ve ETTOM temsilcileri, yerli animasyon yapımcıları ve çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler de katıldı. Oyun ve Animasyon Merkezi çalışmalarının devam ettiğini belirten Durak, “2015 yılından bugüne sektöre yönelik festival, yarışma, toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirdik. Mali destek ve teknik destek programlarımızla kurumlarımıza proje desteği sağladık. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı çerçevesinde; Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezine 2.5 milyon TL desteğimiz oldu. Ön kuluçka hizmeti verecek merkezin kurulmasına duyulan ihtiyacı fark etmemizde bugüne kadar yaptığımız araştırma, analiz ve çalışmalar ile sizlerle gerçekleştirdiğimiz bu toplantılardaki görüş ve önerileriniz önemli katkı sağladı. Bu merkez, sektöre büyük katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

TRT Çocuk da çalışmaya dahil oldu

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu da “Ortalama 750 bölümü çocuklarla buluşturduk. Taze içerik üretmek, yeni şeyler bulmak bu işin en zor noktası. Dijitalde de varlığımız devam ediyor. TRT Çocuk Oyun Dünyası ve TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını hayata geçirdik. Çocuklara kitaplar hem animasyonla, hem müzikle sunuldu. Toplamda 39 uygulama oldu. 7 animasyon filmi vizyona girdi, 4 milyon izleyiciye ulaştı. Çalışmalarımız doğrultusunda gerçekleştirilen bu toplantı da çok verimli geçti, yeni iş birliklerinin önünü açtı” dedi. BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi tarafından sektöre yönelik çalışmaların aktarıldığı sunumun ardından Anadolu Üniversitesi tarafından Eskişehir Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezinin çalışmalarının aktarıldığı toplantı, sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.