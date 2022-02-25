banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BBP, Osmangazi Meydanı Şantiyesinde

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın kente değer katacak ve şehrin meydan ihtiyacını karşılayacak bir eser ortaya koymak hedefiyle hayata geçirdiği Osmangazi Meydanı inşaatı tüm ihtişamıyla hızla yükselirken, kent dinamiklerinin proje hakkında yaptıkları yorum ve görüşler de dev meydanın kent yararına yapılan ne kadar önemli bir eser olduğunu ortaya koyuyor.

BURSA 25.02.2022, 12:25
BBP, Osmangazi Meydanı Şantiyesinde

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın kente değer katacak ve şehrin meydan ihtiyacını karşılayacak bir eser ortaya koymak hedefiyle hayata geçirdiği Osmangazi Meydanı inşaatı tüm ihtişamıyla hızla yükselirken, kent dinamiklerinin proje hakkında yaptıkları yorum ve görüşler de dev meydanın kent yararına yapılan ne kadar önemli bir eser olduğunu ortaya koyuyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Osmangazi Meydanı’nın şantiye alanını bugüne kadar farklı kesimlerden yüzlerce kişi ziyaret etti ve herkesin ortak düşüncesi bu projenin ‘Bursa’ya çok büyük değer katacağı’ yönünde oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın konuğu olarak dev meydanın şantiyesini gezen Cumhur İttifakı üyelerinden Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve İl Başkanı Haldun Filizli ile parti yöneticileri de, Osmangazi Meydanı’nı ‘Bursa’ya nefes aldıracak ve kent merkezindeki trafik sorununu ortadan kaldıracak bir proje’ olarak nitelendirdi.

Konuklarını ilk olarak makamında kabul eden Başkan Dündar, BBP yöneticilerine Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı. Bina girişinde yer alan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), Osmangazi Atletizm Salonu, Osmangazi Meydanı ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi vizyon projelerin maketlerinin yer aldığı bölümü konuklarına gezdiren Dündar, projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar, daha sonra konuklarına inşaat çalışmalarında gelinen son durumu görmeleri adına Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdirdi.

“Böyle büyük proje yapmak cesaret gerektirir"

BBP yetkilileri, şantiye alanını gezdiklerinde projenin dışarıdan göründüğünden çok daha büyük bir alanı kapladığını fark ettiklerini söyledi. Proje ve çalışmalar hakkında Başkan Dündar’dan bilgiler alan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, “Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı olarak Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı ziyaret ettik. Bu ziyarette Osmangazi Meydanı inşaatını da yerinde görme fırsatı bulduk. Mustafa Dündar Başkanımız, cennet kent, evliyalar şehri, Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’mıza değer katacak çok güzel bir eseri kazandırıyor. Mustafa Başkanımızın, Bursa’nın tarihi ve kültürel dokusunun yenilenmesi, daha güzel bir kent haline getirilmesi noktasında gece gündüz çalıştığını biliyoruz. Şahsım ve partim adına kendisine ve ekibine bir Bursa sevdalısı olarak şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bu meydan Bursa’ya nefes aldıracak. 2000 araçlık otoparkı ile de kent merkezindeki trafik sıkıntısını çözecek. Araçlarını buraya park edecek vatandaşlar, yürüyerek Bursa’nın merkezini ve tarihi noktalarını gezebilecek. Büyük ve ciddi bir yatırım. Bu kadar büyük ve maliyetli bir projeyi hayata geçirme cesareti gösterdikleri için Cumhur İttifakı’nın bir üyesi olan BBP adına kendilerini kutluyorum” dedi.

“Kentimize vizyon kazandırıyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve İl Başkanlığı Yöneticilerini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Osmangazi ve Bursa’ya değer katacak yatırımları yaptıklarını ve bu yatırımları yaparken de her kesimden insanın düşüncesini önemsediklerini ifade eden Başkan Dündar, “Şantiyemizde şehrimizin dinamiklerini ağırlamaya, projemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Ekrem Alfatlı, Bursa’mızın değerli bir şahsiyeti. Bursa’yı çok seven, bu şehri önemseyen ve yeri geldiğinde önerileri ile destek olan bir büyüğümüz. Ben, kendisine ve BBP Bursa İl Başkanlığı Yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15