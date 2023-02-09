BBBUS depremzedelere ücretsiz

Deprem yaralarının bir an önce sarılması için Bursa’da başlatılan seferberliğe Burulaş da katıldı. Deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışmak üzere AFAD’dan akreditasyon alan herkes, BBBUS ile İstanbul’daki havaalanlarına ücretsiz taşınacak.

Bursalıların İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına kesintisiz ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ, deprem nedeniyle önemli bir sosyal sorumluluğa imza attı. Deprem bölgesindeki çalışmalarda görev alacak gönüllüler ile resmi görevliler, Bursa’dan İstanbul’daki havaalanlarına ücretsiz taşınacak. Bunun yanında bölgede görev yapıp Bursa’ya dönmek isteyenler de yine bu ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

Ancak deprem bölgesinde karmaşıklığa yol açılmaması amacıyla BBBUS’un ücretsiz ulaşım imkanından yararlanmak isteyenlerde AFAD’ın akreditasyon belgesi aranacak. AFAD’dan akreditasyonu olmayan vatandaşlar, ücretsiz ulaşım imkanından yararlanamayacak.