Bayram için sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Ramazan ayında 17 saat boyunca tutulan orucun ardından bayramla birlikte aşırı ve hızlı gıda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, aksi halde sindirim sistemi, kalp, tansiyon gibi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bu yıl yaklaşık 17 saat boyunca tutulan oruç sebebiyle üç ana öğün yerine kısa sürelerle ara öğün olmadan iki ana öğün tüketildiğini belirten uzmanlar, bayramla birlikte dengeli ve sağlıklı beslenmenin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. 1 ayda değişen beslenme alışkanlıkları ve vücut metabolizmasının bayramda aşırı ve hızlı gıda tüketilmesiyle tepe taklak olacağını belirten Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. öğretim üyesi Murat Keskin, "Başta sindirim sistemi, kalp, dolaşım sistemi, şeker gibi vücudumuzun birçok sisteminde bazı sağlık problemleri meydana gelecek. Bayramlarda geleneksel Türk misafirperverliği ile sunulan gıdaları aşırı miktarda ve birden tüketmek midede aşırı gaz, şişlik, hazımsızlık, bulantı, bağırsak problemleri gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir, hatta altta yatan hastalığı olanlarda kalp krizi, ani tansiyon ve şeker yüksekliği gibi ölümcül sonuçları olan hastalıkları tetikleyebilir. Sindirime ağızdan başlanmalı, bu sebeple gıdaları iyi çiğnemenin ve azar azar tüketmenin oldukça önemi büyüktür" dedi.

Ramazan bayramı ile birlikte mideyi fazla zorlamamak adına sağlıklı ve dengeli ile bir kahvaltı ile güne başlanmasında fayda olacağını belirten Keskin, "Kahvaltıda ağır yağlı yiyeceklerden sucuk, salam, kavurma, hamur işleri yerine tam buğday, çavdar, haşlanmış yumurta, az yağlı peynir, zeytin, domates ve salatalık tercih edilmelidir. Kahvaltı ile beraber 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde gıdalar tüketilmeli, günlük sıvı alımı 22,5 litreye çıkartılmalıdır. Bayramın ilk günü ağır yağlı yemeklerden ve aşırı, şerbetli tatlılardan kaçınılmalıdır. Kan şekerini birden yükselten ve enerji içeriği yüksek olan hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli, asitligazlı içecekler, hazır meyve suları yerine ayran, taze sıkılmış meyve suları, az şekerli komposto ve limonata içecek olarak seçilmelidir. Bayramlarda sunulan şeker, çikolata, baklava ve diğer şerbetli tatlılara ‘hayır’ diyebilmeyi öğrenmeliyiz" diye konuştu.

Bayram ikramlarının vazgeçilmezleri olan çay ve kahvenin aşırı tüketilmesinin bu içeceklerin içerdikleri kafein nedeniyle sık idrara çıkma, uykusuzluk, çarpıntı gibi rahatsızlıklara sebep olabileceğini belirten Dr. Keskin, "Günlük fiziksel aktivitelerin artırılması sindirim sistemin işini kolaylaştırır. Günlük yarım saat yürümek kilo alımını engellediğini gibi kalp dolaşım sistemi için birçok faydası da vardır" ifadelerini kaydetti.