İnegöl Belediyesi’nin proje takımı tarafından hayata geçirilecek olan elektrikli gezi aracı ’Baykoca’da ilk kaynak yapıldı. Tamamen Belediye imkanları ve gençlerin emekleriyle ortaya çıkarılacak bu çalışma, kentte büyük heyecan uyandırdı.

İnegöl Belediyesi, sadece altyapı ve üst yapı faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp hem şehri hem de şehirde yaşayan bireyleri geliştirmek adına çalışmalar üretiyor. Bu kapsamda gençlerden oluşan 10 kişilik gönüllü bir proje takımı kısa bir süre önce kurulmuştu. Proje takımının ilk icraatı olan elektrikli gezi aracı ’Baykoca’nın da ilk kaynağı yapıldı. Baykoca’nın yapımı kapsamında aracın kaportasıyla ilgili çalışmalar sürerken, bir yandan da elektrik ve diğer aksamlarına ilişkin çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Genç beyinlerin İnegöl Belediyesi çatısı altında ortaya koydukları bu çalışmalar, gelecek adına da büyük ümit vadediyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, Baykoca elektrikli gezi aracı yapımına katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Taban, burada gönüllü olarak emek harcayan proje takımı üyelerine ve belediye personellerine teşekkürlerini ileterek her zaman destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Taban, yaptığı açıklamada Baykoca elektrikli gezi aracının tüm kentte heyecan uyandırdığına da dikkat çekerek, “İnegöl güçlü bir şehir. Büyük düşünen bir şehir. İnegöl Belediyesi de güçlü ve büyük bir kurum. Bu büyüklüğe yaraşır projeler üretmeye devam ediyoruz. Baykoca aracımızın ilk kaynağı yapıldı. Hayırlı olsun. Aslında farkına varamadığımız şey, burada çalışan, emek harcayan siz genç kardeşlerimiz gibi insan kaynağımızın varlığı. Bence çok kıymetli. Sizler gibi gençlerimiz var. İmkan ve fırsatlar verildiğinde ben çok güzel çalışmalar ortaya çıkacağına inanıyorum. Genç bir nüfusa sahibiz. Gençlikte gayret, heyecan, azim her şey var. İnşallah birlikte ben çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Daire Müdürlerimiz de bu konuda çok gayretli, istekli ve heyecanlı” dedi.

Başkan Alper Taban, açıklama sonrası Baykoca gezi aracının iskeletini oluşturan kısımda ilk kaynağı da yaptı. Taban, proje takımına çalışmalarında başarılar diledi.