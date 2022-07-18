BAV, birçok firmanın ilk tercihi

Servis ve yedek parça hizmetinin yanı sıra en uygun satış fiyatı ile tüketiciyi memnun eden Bursa Ağır Vasıta (BAV), özel sektörde bir çok firmanın da tercihi oluyor.

Satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinerek, Isuzu markasının satış, servis ve yedek parça hizmetini veren Bursa Ağır Vasıta, müşterileri için en yüksek kalitedeki ürünü, en kısa zamanda, en uygun satış fiyatı ile tüketiciyi memnun etmeyi hedefliyor. Taşımacılık firması ile yıllara dayanan işbirlikleri olduğunu belirten Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, “Kendilerinin tercih etmiş oldukları, kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve havaalanı taşımacılığı seyahatleri için ideal bir otobüs olan Grand Toro, 37 koltuğa varan kapasitesi ile sürücüsü ve yolcularına üst düzey konfor sunabilen, sınıfının standartlarını belirleyen bir model. Kaliteli, sağlam ve uzun ömürlü araçları ile sektörünün lideri konumundadır" diye konuştu.

Almış oldukları araç ve hizmetler hakkında konuşan Hasan Uz ise, “Vermiş olduğumuz taşımacılık hizmetlerine bizim için en önemli unsurlar müşteri memnuniyeti ve dayanıklılık. Filomuza dahil ettiğimiz araçlarla hizmet kalitemizi daha da arttıracağımızı düşünmekteyiz. Bursa Ağır Vasıta ile hem satış, hem de satış sonrası hizmetler konusunda uzun süredir işbirliği içindeyiz ve kendilerinden çok memnunuz. Bizlere sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Teslimat törenine ayrıca Anadolu Isuzu Türkiye Satış Direktörü Yusuf Teoman, Midibüs Satış Müdürü Ferhat Sancaklı, Midibüs Bölge Satış Müdürü Emin Günışık ve Bursa Ağır Vasıta Satış Müdürü İnci Kaplan katıldı.