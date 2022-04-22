banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hayat Holding Katılım Bankası Kuruyor
Hayat Holding Katılım Bankası Kuruyor
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ribaund kraliçesi Egle oldu
Ribaund kraliçesi Egle oldu
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

Batıya puzzle fotoğrafla kayıp çocuk mesajı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, uluslararası kuruluşlar ve büyükelçiliklere savaştan kaçarken kaybolan çocuklarla ilgili Türkçe ve İngilizce olarak mektup yollayarak harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

BURSA 22.04.2022, 13:46
Batıya puzzle fotoğrafla kayıp çocuk mesajı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, uluslararası kuruluşlar ve büyükelçiliklere savaştan kaçarken kaybolan çocuklarla ilgili Türkçe ve İngilizce olarak mektup yollayarak harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, komisyon üyesi milletvekilleri ile birlikte mecliste açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, dünyanın farklı coğrafyalarında kol gezen savaş, terör ve şiddet eylemlerinden dolayı en büyük bedeli ödemek zorunda kalan masum ve kayıp mülteci çocuklara gözlerini kapayan dünyaya çağrıda bulunduklarını söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak ilgili uluslararası kuruluşlara, bu konuda yeterli duyarlılığı göstermeyen Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine bir mektup yolladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu mektupta insanlık adına mühim bir çağrıda bulunuyor. Sembolik olarak Suriye’den yola çıkmış bir çocuk fotoğrafının parçalarına da yer vererek bir hassasiyetin uyanmasını temenni ediyoruz. Uluslararası kurumların yetkililerine, büyükelçilerine bu mektupla birlikte yolladığımız kayıp çocuk fotoğrafının parçalarını da iletmemizin anlamı, dikkatleri kaybolan çocuklara yöneltmektir” dedi.

Çavuşoğlu, halen Ukrayna’da devam eden savaş dolayısıyla, Birleşmiş Milletler ve UNICEF gibi uluslararası örgütler tarafından da teyit edilmiş verilere göre, en az yarısını çocukların oluşturduğu toplam 4,5 milyon Ukraynalının mülteci statüsüne düştüğünü, neredeyse her saniyede bir Ukraynalı çocuğun başka bir ülkeye iltica ettiğini ifade etti. Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raporlarında Avrupa’da her yıl rekor sayıda mülteci ve göçmen çocuğun kaybolduğunun teyit edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Refakatsiz göçmen çocukların yarısının Avrupa’daki bazı kabul merkezlerine yerleştirildikten sonraki 48 saat içinde kaybolduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ukraynalı, Suriyeli, Afganistanlı veya Afrika’nın herhangi bir ülkesinden (hangi ülke olduğu fark etmez) yüzbinlerce çocuğun çatışma bölgelerinden kaçmaya çabalarken kaybolduğu, sonrasında insan kaçakçılığı, organ mafyası, cinsel istismar ve şiddet eylemleri ile karşı karşıya olduğu, bugüne kadar yayımlanan raporlarda açık bir biçimde ortaya konulmuştur” dedi.

Çocukların yaşanan bu dramda evlerini ve aileleriyle birlikte çocukluklarını ve geleceğe dair umutlarını kaybettiklerini belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Aslında kaybolan dünya çocuklarının umudu değil, yarınlarımız. Peki bu dram karşısında Batılı ülkeler ne yapıyor? Dünyanın bu duruma gözleri kapalı maalesef. Avrupa’nın, Batı ülkelerinin bu krize yeterli bir tepki vermekten çok uzak olduğunu görüyoruz. Savaşlardan, bombalardan kaçarken kaybolan bu çocuklar nerede? Bizim evlatlarımız sıcak yuvalarımızda, peki savaş, tedhiş ve çatışma ortamında yuvaları dağılan yerinden yurdundan olan bu çocuklar ne vaziyette? Kaybolan mülteci çocukların akıbeti nedir?”

“Artık din, dil, ırk ayrımında bulunmadan, coğrafya ayrımı yapmaksızın yarınlarımızın güvencesi çocuklarımız için, kayıp mülteci çocukları görmezden gelmeyi bırakalım” diyen Çavuşoğlu Batılı muhataplarına şöyle seslendi:

“Mazlum ve mağdurları, tarihten günümüze saç, ten veya göz rengine göre tasnif etmeksizin ‘Yaratılanı severiz, Yaradandan ötürü’ anlayışıyla sahiplenmiş bir ülkenin fertleri olarak muhataplarımıza diyoruz ki, lütfen savaştan kaçan mazlum çocukların fotoğraflarından ayrılmış yap-boz parçalarına bakınız ve dünyayı güzelleştiren çocukların kaybolan neşeli kahkahalarını, masumiyetlerini ve yalnızca çocuk olduklarını hatırlayınız. Kaybolan her çocuğun insan ticaretine maruz kaldığını, yeryüzünün kirli odaklarının elinde korkunç kâbuslara düçar olduğunu ve bu tehlikenin bir gün bizlerin de kapısını çalabilme ihtimalini sorgulayınız. Her fırsatta vaaz ettikleri insan hakları savunuculuğu karşısında Batı’yı sorumlu ve duyarlı davranmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklarımız için harekete geçmeye davet ediyoruz. Ukrayna, Suriye veya yeryüzünün herhangi bir yerinde savaştan kaçan refakatsiz çocukları bekleyen tehlikelerin büyüklüğünü muhayyilenizde canlandırmanızı rica ediyoruz. Çocukların çocuk olmasına imkan tanımayan, zorbalıklarla dolu bir dünyanın kimseye faydası olmaz. Unutmayınız! Körpe dimağlar, esir alınan dünyamızın geleceğidir.”

Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ettiklerini belirtti.

Kayıp çocuklar için el birliğiyle çaba sarf etmek gerektiğini belirten Hakan Çavuşoğlu basın açıklamasını Suriye’de savaş mağduru bir çocuğun parçaları kaybolmuş “puzzle” şeklindeki bir fotoğrafını göstererek gerçekleştirdi.

Fotoğrafın parçaları Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin büyükelçilikleriyle birlikte BM, UNICEF, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, DSÖ, Uluslararası Af Örgütü, AGİT gibi uluslararası kuruluşlara gönderildi. Toplantıya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra komisyon üyeleri milletvekilleri AK Parti’den Osman Nuri Gülaçar, İbrahim Yurdunuseven, Atay Uslu, Pakize Mutlu Aydemir, Erol Kavuncu, Ahmet Salih Dal, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cengiz Demirkaya, Meliha Akyol, MHP’den Memet Bülent Karataş, Metin Nurullah Sazak, CHP’den Ali Haydar Hakverdi, Servet Ünsal, İYİ Parti’den Ümit Beyaz katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
İmsak 04:34
Güneş 06:08
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık