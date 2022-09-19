Batı Trakyalılar panayırda buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz adına Gümülcine’de yaptırdıkları çeşme ile ilgili bazı Yunan milletvekillerince soru önergesi verilmesine tepki gösterdi. Başkan Dündar, Kozlukebir Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları ve tüm canlılara hizmet veren bir çeşmeden rahatsızlık duyulmasına anlam veremediklerini söyledi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 20. Batı Trakyalılar Panayırı ve 14. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Gündoğdu Mesire Alanı’nda pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra düzenlenen etkinliğe; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Nureddin Arif Kurtulmuşlar, BTTDD Bursa Şube Başkanı Ali Eminlatif, BAL-Göç Genel Başkanı Emin Balkan, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Geldiğimiz toprakları unutmuyoruz”

Pehlivanların er meydanında kıyasıya mücadele ettiği ve yöresel lezzetlerin ikram edildiği panayırda, derneğin önceki dönemlerde başkanlığını da yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı güzel bir etkinliğin 20’inci kez yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, “Birlik ve beraberliğimize vesile olan bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde bugüne kadar katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Kendi gelenek ve göreneklerimizle bir arada olmak çok güzel bir duygu. Yoğun şehir hayatında insanların kalabalıklar içerisinde yalnızlaştığı bir dönemde bu vesileyle bir araya gelmiş oluyoruz. Bu etkinlikleri düzenlerken gelmiş olduğumuz toprakları da hiçbir zaman unutmuyoruz. Çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler ile bağlarımızı güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ziyaret ettiğimiz Batı Trakya bölgesinde tarım yapılan yerlerde özellikle tütün üretiminin azaldığını gördük. Köylerde nüfus azalmış. Kardeş şehir belediye başkanlarımıza bu bölgeleri canlandırmanın yerel yönetimler olarak bizlerin görevi olduğunu söyledim. Çünkü, tarım çok önemli bir konu. O toprakların boş kalması insanlık adına büyük bir kayıp, üretim yapmak lazım.” dedi.

Ecdat yadigarı topraklara hizmet yaparken bazı engellemeler ile karşılaştıklarına vurgu yapan Başkan Mustafa Dündar, “Bir dikili taş ortaya koyduğunuzda veya bir eser yaptığınızda birçok engelle karşınıza çıkıyor. Gümülcine Sirkeli’de kardeş belediyemiz Kozlukebir Belediyesi ile birlikte 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz anısına bir kardeşlik çeşmesi inşa ettik. Tüm canlılara hizmet etmekten başka maksadı olmayan bir çeşmenin Atina’ya kadar uzanıp Yunan milletvekillerine soru önergesi konusu olması, belediye başkanının karakola çağrılarak ifadesinin alınması, günümüz Avrupası’nda, bugünün çağdaş dünyasında çok çirkin bir olaydır. Bence belediye başkanımızın şunu yapması lazım; Atina’da hangi partiden olursa olsun bu çeşmeden endişesi olan milletvekillerine çeşmeyi yerinde gösterip tüm canlılara hizmet eden bir eser olduğunu anlatmalı. O zaman belki ikna olabilirler.” ifadelerini kullandı.