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Başkentlerin ‘kültür’ kardeşliği

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa ile Avrupa Kültür Başkenti Sırbistan’ın Novi Sad şehri arasında ‘kardeş şehir’ ilişkilerinin başlatılması için ilk adımlar atıldı. Novi Sad Belediye Başkanı Milo Vuevi’i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültür başkenti olan iki şehir arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

BURSA 14.01.2022, 12:34
Başkentlerin ‘kültür’ kardeşliği

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa ile Avrupa Kültür Başkenti Sırbistan’ın Novi Sad şehri arasında ‘kardeş şehir’ ilişkilerinin başlatılması için ilk adımlar atıldı. Novi Sad Belediye Başkanı Milo Vuevi’i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültür başkenti olan iki şehir arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bursa Tanıtım Günü etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sırbistan temaslarının ikinci gününde 2022 Avrupa Kültür Başkenti seçilen Novi Sad şehrini ziyaret etti. Novi Sad’ın Avrupa Kültür Başkenti kapsamında düzenlenen etkinliklerin açılış törenine katılan Başkan Aktaş, beraberindeki Türkiye Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile birlikte Novi Sad Belediye Başkanı Milo Vuevi’i de ziyaret etti.

Avrupa Kültür Başkenti ile Türk Dünyası Kültür Başkenti arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların ele alındığı görüşmenin ana gündemini, Bursa ile Novi Sad kenti arasında kurulması planlanan ‘kardeş şehir’ ilişkileri oluşturdu. Novi Sad’ın Avrupa Kültür Başkentliği unvanını tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa olarak biz de TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildik. Novi Sad’ın Kültür Başkenti etkinliklerine katılmak için buradayız. Bursamızı tanıtmak için Belgrad’da güzel bir etkinlik düzenledik. İki ülke arasında başlamış güzel ilişkiler var. Biz de sürece katkı vermek istiyoruz. İki ülke cumhurbaşkanlarının bu konuda büyük gayretleri var. Tarihi ve kültür birikimi ile doğal zenginliklerinin yanında, 18 organize sanayi bölgesi ve 17 milyar dolarlık ihracatıyla Bursa güçlü bir şehir. Bu kapsamda Bursa olarak tüm şehirlerle entegre olmaya çalışıyoruz, fuarlara katılıyoruz. Farklı şehirlerle kardeşlik ilişkilerimiz var. Bu dönem Novi Sad Avrupa Kültür Başkenti, biz de Türk Dünyası Kültür Başkentiyiz. Kültürel anlamda da yoğun diyaloglarımız var. Bu bizi birbirimize yaklaştırıyor. Novi Sad ile kardeş şehir ilişkisine girmekten keyif aldım. Ön çalışmaları başlatıp, kardeşlik ilişkilerini sonuca ulaştırmak isteriz” dedi.

“Geleceğe birlikte yürümeliyiz”

Türkiye Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Gurubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise iki ülke arasında köklü tarihi ilişkiler olduğunu, bu topraklarda geçmişte büyük acılar yaşandığını ancak artık acılar yaşamak istemediklerini kaydetti. İki ülke arasında yapılacak önemli işler olduğunu dile getiren Esgin, “Kader bizi, iki toplumu şu anda çok hızlı bir işbirliğine mecbur kıldı. Bundan sonra geleceğe birlikte yürümeliyiz. Birlikte hareket etmek zorundayız. Birlikte hareket edersek, masada yerimizi alabiliriz. Aksi halde menüde yerimizi alabiliriz. Süreci çok önemsiyorum. Bursa-Novi Sad kardeşliğinin temeli atılmış oldu. Elbette ki ‘büyükelçilerimiz ve dışişleri bakanlarımızla yapılacak görüşmelerin ardından’ konuyu sonuca bağlarız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

“Bu toplantı bir başlangıç”

Novi Sad Belediye Başkanı Milo Vuevi ise toplantıyı başlangıç olarak gördüklerini belirterek, “Bundan sonra yalnızca ileri gideceğiz. Göz göze bakarsak, ilişkilerimiz daha yüksek seviyeye gelecektir. Bursa şehrinden çok ümidimiz var. Hep birlikte hedefe ulaşacağız. Bizim Meksika’dan Çin’e birçok kardeş şehrimiz var. Türkiye Cumhuriyeti’nden de bir şehir olursa ve bu Bursa olursa çok memnun oluruz. Bursa ile kardeş olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da kültür başkentleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına daha önce de Novi Sad’a geldiğini hatırlatarak, Bursa ile Novi Sad arasında kurulması planlanan kardeşlik ilişkisinin önemli olduğunu vurguladı.

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