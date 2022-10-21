Başkan Yünkül: “Terör sevicisi Tabipler Birliği Başkanını kınıyoruz”

Sağlık-Sen Bursa Şubesi Başkanı Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, “Terör sevicisi Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın ’kimyasal silah kullanılmış’ gibi alçakça bir ifadeyi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında kullanmasını en sert şekilde kınıyor ve kendisini en acil şekilde istifaya davet ediyoruz” dedi.

Sağlık Sen Bursa Şubesi Başkanı Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında yaptığı ‘kimyasal silah kullanılmış’ açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Yünkül, "PKK/YPG’nin sözde yayın organına yaptığı ve talihsiz denemeyecek kadar bilinçli ve iftira boyutundaki açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Biz vatanını, bayrağını ve milletini seven Sağlık-Sen ailesi olarak artık TTB’nin, hekimlerin ve halkın sağlığını ilgilendiren, hekimlerin ve sağlık çalışanlarımızın acil çözüm bekleyen konularda açıklamalar yapmasını ve esas görevlerini yapmasını bekliyoruz. Terör sevicisi TTB Başkanı’nın ’kimyasal silah kullanılmış’ gibi alçakça bir ifadeyi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında kullanmasını en sert şekilde kınıyor ve kendisini en acil şekilde istifaya davet ederken, hekimlerimizi temsil etmediğini özellikle dile getiriyoruz. Devletimizin bütünlüğüne ve milletimizin canına açıkça kasteden terör örgütlerinin ağzıyla, şanlı Türk ordumuzu hedef alan ve tepeden tırnağa paçalarından iftira dökülen ve sözde Başkanın derhal istifa etmesi gerekmektedir" dedi.

“Türk adaletine hesap vermelidir”

Fincancı’nın yaptığı mesnetsizce açıklamaların Türk Silahlı Kuvvetlerini zan altında bırakabileceğini ifade eden Yünkül, “Başkanlık koltuğunda oturduğu kurumu kişisel ihtirasları uğruna PKK’nın destekçisi konumuna düşüren ’zat’ asla ama asla hekimlerimizi temsil etmemektedir. Herkes bilmelidir ki; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz iç ve dış düşmanlara karşı, ülkemizin varlığının ve bekasının en büyük teminatıdır. Bu şerefli kurum, milli varlığımızı korumak için yüz binlerce şehit vermiş, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir tarihin mirasçısıdır. Ona dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Ülkemizin ve milletimizin geleceği ile ilgili hain planlar içerisinde olanlar, hem şanlı Türk Ordumuzdan hem de bu milletin evlatlarından her türlü karşılığı fazlasıyla bulacaktır, nitekim yıllardır bu hainliğin temsilcisi olan PKK da gerekli dersi almıştır, almaya da devam edecektir. PKK’nın ve uzantılarının, bu milletin baş düşmanı olduğu hepimizin malumudur ancak bu ülkede yaşayıp da kinlerini ve nefretlerini kusmak için bahane arayan bazı kesimler şunu çok iyi anlamalıdır ki, bu millet onları çok iyi tanıyor. Bazı kurum ve partilerin arkasına sığınarak, şerefli hekimlerimiz adına bu alçakça açıklamaları yapma cüretini gösteren kişilere en güzel tepkiyi de yine vatansever hekimlerimiz gösterecektir. Bu iftiracı ve düşmanca açıklamaları nedeniyle Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya karşı tüm hekim arkadaşlarımızın sesini yükseltmesini beklediğimizi ifade ediyor, biz de Sağlık-Sen ailesi olarak sözde başkanın bir an önce işgal ettiği o koltuğu terk etmesi ve istifa etmesi gerektiğini bildirerek, yüce Türk adaletine hesap vermesini beklediğimizi ifade ediyoruz” diye konuştu.