Başkan Yılmaz’ın gençlik yatırımlarına iki ödül birden

Yıldırım Belediyesi’nin gençlik yatırımları, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler Yarışması’nda ‘Fiziki Belediyecilik Yatırımları’ ve ‘Genç Belediye Özel Ödülü’ne layık görüldü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın yerel yönetimler arasında bu yıl 2’ncisini düzenlediği ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler Yarışması’ sonuçları Ankara Millet Bahçesi’ndeki ‘Tam Bana Göre Festival’de açıklandı. Geçtiğimiz yıl ‘Fiziki Belediyecilik Yatırımları’ dalında Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi projeleriyle ödül alan Yıldırım Belediyesi, bu yıl Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi yatırımıyla yarışmaya katılarak yine ‘Fiziki Belediyecilik Yatırımları’ dalında ödül alırken, ilçede gerçekleştirilen vizyon kültür, sanat ve gençlik çalışmalarından dolayı ‘Genç Belediye Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin elinden alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu ödülü Yıldırımlı gençler adına aldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile Yıldırım’da gençlik yatırımlarını artırarak devam ettireceklerini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Yılmaz’ın başarılarının devamını diledi ve standı ziyaret eden vatandaşlara kestane şekeri ikramında bulundu.

"Gücümüz gençlerimiz"

Gençlerin 4 gün boyunca Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine kadar birçok etkinliğe katılma ve eğlenme fırsatı bulduğu organizasyonda Yıldırım Belediyesi; Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. Enes Bayraklı ‘Modern Dünyayı Anlamak’, Doç. Dr. Muhammed Enes Kala ‘Bilgi Bizim Neyimiz Olur’, Gri Koç Gökhan Müftüoğlu ‘Griden Beyaza Başarı’, Merve Gülcemal ‘Biz de Bir Zamanlar Gençtik’, Dr. Rukiye Karaköse ‘Öz Güven ve Öz Saygı Nasıl Kazanılır’ söyleşileriyle katkı sağladı. Erguvan Halk Dansları topluluğu da gösterileriyle festivale renk kattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu konuda en büyük gücümüzü gençlerimizden alıyoruz. Seçim öncesinde hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri gerçekleştiriyor, vizyon projeleri hayata geçiriyoruz. Projelerimiz arasında en çok hizmette önceliğimiz olan çocuklar ve gençlerin okul ve sosyal hayatına destek olacak hizmetler yer alıyor’’ dedi.

Yıldırım’ın modern, donanımlı 2’nci kütüphanesini hizmete açmaya hazırlandıklarını belirten Başkan Yılmaz, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nin ekim ayı içerisinde açılacağını ifade ederek, “Gençlerimiz için 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılışını yaptığımız ve 300 kişilik kapasiteye sahip ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ açıldığı günden bu yana her kesimden ve her yaştan okumayı, araştırmayı seven insanlarımızın yeni buluşma noktası oldu. Yıldırım’da bir ilk olarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla hizmet veren ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ne açıldığı günden bu yana 16 bin 900 kişi üye olurken, 24 bin 800 kitap ödünç verildi. Kütüphanemiz 19 ayda toplam 325 bin 700 kez ziyaret edildi. Lokasyon olarak, Yıldırım’ın merkezinde, kolay ulaşılabilir bir noktada bulunan kütüphanemiz sadece Yıldırım ilçesine değil tüm Bursa’mıza hizmet vermeye devam etmektedir. Bu çerçevede Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni hizmete aldıktan sonra ortaya çıkan ihtiyacı gördük ve 2’nci uyumayan kütüphane konseptiyle ‘Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ projesinin çalışmalarına başladık. İlçemizin doğusunda Mümine Şeremet batısında ise Mimar Sinan Uyumayan kütüphanelerini kazandırarak gençlerimizin kitaba ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda evlatlarımıza rahat, modern bir ders çalışma ve araştırma yapma imkânı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

10 bin eserlik koleksiyon

Şehrin kitap okuma oranını arttırmak, bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak ve öğrencilerin ferah bir ortamda ders çalışmasına katkı sunmak amacıyla hizmete sunulan Mimar Sinan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bin eserlik bir koleksiyonun yanı sıra 202 kişilik çalışma alanı, bilgisayar araştırma salonu, toplantı salonunu bulunduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “900 metrekarelik bir alana kazandırdığımız kütüphanemizde klasik kütüphanecilik hizmetlerinin yanında, konferanslar, atölyeler, söyleşiler ve sergiler düzenleyerek kültürel bir kompleks olarak da hizmet verecektir. Yetişkin kütüphanesi haricinde küçük okurlarımıza özgün, bağımsız alanda modern ve konforlu dizaynıyla kazandıracağımız ‘Çocuk Kütüphanesi’ de 5 bin eserlik koleksiyonu ve çocuklar için planlanan atölye programlarıyla hizmet verecektir. Bunun yanı sıra gün boyu kütüphanelerimizi kullanan kitapseverlere ücretsiz çorba ve çay ikramlarımız olacaktır. Geleceğimiz ve gençlerimiz için bu önemli eserin Yıldırım ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi’nin gençlik projelerinin sergilendiği stantta, ilçede yaşayan gençlere yönelik yapılan kültür, sanat, spor ve istihdam hizmetleri anlatıldı. Bunun yanı sıra Yıldırım Belediyesi yayınlarından çıkan kitaplar, kestane şekeri ve ‘Yıldırım’da Genç Olmak’ broşürü de genç misafirlere hediye edildi.