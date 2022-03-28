Başkan Yılmaz’dan YILMEK kursiyelerine ziyaret

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YILMEK kursiyerleri tarafından düzenlenen ebru sanatı workshop etkinliğine katıldı. Ebru sanatını yorumlayan kursiyerleri tebrik edip ilk ebru deneyimlerini yaşayan vatandaşları YILMEK’e davet eden Başkan Oktay Yılmaz, “Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi’, ’Müzik Eğitimleri’, ’Dil Eğitimleri’, ’El Sanatları ve Hobi Eğitimleri’, ’Kişisel Gelişim Eğitimleri’, ve ’Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 80 branşta eğitim verdiğimiz YIL-MEK, her dönem vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi görüyor. İlçemizde kimi vatandaşımızı iş sahibi yaparken, kimi vatandaşımızı da hobi sahibi yapıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyalleşebileceği ve kendilerine artı değer katabileceği mekânlarımızın sayısını artıracağız” dedi.